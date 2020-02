Tales From the Loop: nowy serial Amazona zapowiada się świetnie. Aż się prosi, by filmowi giganci wykorzystali prace Polaka

"Tales From the Loop" to nowy serial science-fiction, który pojawi się w kwietniu na Prime Video. Inspiracją były prace szwedzkiego artysty, który połączył sielskie wiejskie życie z technologią. Brzmi znajomo? Podobne grafiki są dziełem Polaka.