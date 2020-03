Ratują przed zapomnieniem tysiące kaset VHS. Nagrania można oglądać w sieci

W Internet Archive znajdziemy już ponad 20 tys. nagrań z kaset VHS. W sekcji VHS Vault zamieszczono m.in. teledyski, programy lecące w telewizji (w tym kultowe seriale) czy poradniki. Słowem: wszystko to, co trafiło na kasety VHS, które wpadły w ręce pomysłodawcom.

W archiwum wygrzebać możemy więc filmy, które ukazały się na VHS-ie albo po prostu amatorskie nagrania. Jest w czym przebierać.

Ich jakość jest oczywiście taka sobie, ale dla wszystkich nostalgicznych osobników to olbrzymia zaleta. To w końcu powrót do przeszłości.

Czytaj też: VHS podbiło świat. A przy okazji zabiło lepszy format, o którym niewielu już pamięta

Zobacz również: Przyszłość fotografii. Premiera Huawei P30

Biblioteka nagrań służyć ma nie tylko rozrywce — choć na pewno znajdą się osoby, które będą robić seanse, wybierając najlepsze kąski. Autorzy tych nagrań ratują mnóstwo filmów przed zapomnieniem. To niestety olbrzymi problem starych nośników: nie mamy gdzie ich odtwarzać.

To samo było z kasetami - choć te powróciły - czy właściwie już dzieje się z płytami CD. Owszem, o ile w domu sam mam wieżę i słucham muzyki w ten sposób, tak laptop, na którym pracuje, pozbawiony jest napędu. Ile zdjęć, plików i innych rzeczy z dawnych lat przepadnie?