Dostałeś takiego sms‑a, gdy czekasz na paczkę? Zachowaj ostrożność

Kliknięcie na zamieszczony w wiadomości link najczęściej prowadzi do spreparowanej strony internetowej . Tam oszuści mogą próbować wyłudzić dane do logowania w banku czy informacje związane z kartą płatniczą, co skutkuje często utratą pieniędzy lub kradzieżą tożsamości.

Przede wszystkim nie należy klikać w podejrzane linki. Jeśli mamy wątpliwości co do SMS-a, warto zweryfikować status przesyłki bezpośrednio na stronie przewoźnika. Podejrzane wiadomości powinny być zgłaszane do zespołu CERT Polska, co pomoże chronić innych użytkowników.