Fugi będą jak nowe. Wyczyść je prostym domowym detergentem

Kiedy szukasz w internecie "płynu do czyszczenia fug", możesz być przytłoczony liczbą dostępnych produktów. Wiele z nich to silne chemikalia, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi. Niedokładne usunięcie resztek chemikaliów po sprzątaniu może być groźne, zwłaszcza jeśli dziecko lub zwierzak przypadkiem poliżą powierzchnię. Zdecydowanie lepiej postawić na naturalne rozwiązania, które są równie efektywne i bezpieczne dla zdrowia.

Jak najprościej czyścić fugi?

Układanie płytek w domu to wygodna opcja, gdyż szybkie przetarcie plamy zwykle wystarcza, by ją usunąć. Pamiętaj jednak, że fugi między płytkami łatwo ulegają zabrudzeniom. Bez regularnej pielęgnacji może się okazać, że zabrudzenia będą trudne do usunięcia. Wówczas jedynym rozwiązaniem może być pomoc profesjonalnej ekipy sprzątającej lub wymiana fug.

Choć czyszczenie fug nie należy do ulubionych czynności, warto zadbać o ich wygląd, aby długo cieszyły swoją świeżością. Zwłaszcza w łazience fugi są narażone na wilgoć, co sprzyja rozwojowi pleśni. Wystarczy kilka dni, by na fugach pojawił się szaro-zielony nalot, którego usunięcie wymaga czasu i energii.

Brudne fugi - jakiego środka użyć?

Zamiast kupować żrące chemikalia, wypróbuj domowy detergent. Jego ogromną zaletą jest bezpieczny skład, który nie powoduje podrażnień i nie wiąże się z ryzykiem zatrucia, co jest kluczowe, zwłaszcza gdy w domu są małe dzieci, które chętnie wkładają różne rzeczy do ust.