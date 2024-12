Lubisz robić zdjęcia ludziom? Te triki sprawią, że będzie to prostsze

Zdjęcia par często nie oddają tego, co chcielibyśmy zobaczyć . Każdy marzy, by wyglądać jak w reklamie lub filmach. Chloe Waters , popularna fotografka, zdradziła metodę, która może zmienić każdy kadr. Opublikowała na TikToku filmik, który obejrzało już ponad 4 miliony osób . Nazywa ten trik "buziakiem z zębami" .

Trik polega na tym, by para na zdjęciu próbowała całować się zębami, a nie wargami - tłumaczy Waters. To powoduje efekt uśmiechu, a często wywołuje autentyczną radość, co dodaje realizmu do sceny. Artystka stosuje tę technikę na początku sesji, by rozluźnić swoich klientów.