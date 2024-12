Naklejka na fotowoltaice. Rozwiązanie, które daje podwójną korzyść

Panele fotowoltaiczne umożliwiają wytwarzanie taniej energii elektrycznej , przy czym nie generują zanieczyszczeń. Ich mankamentem jest jednak to, że zajmują dość dużą przestrzeń . Istnieją różne metody, aby zmniejszyć przestrzeń potrzebną dla instalacji fotowoltaicznych. Popularną koncepcją jest agrofotowoltaika, czyli integracja paneli z rolnictwem . Jednak nie wszędzie pola uprawne mogą współistnieć z panelami. Firma Sunspeker oferuje inne rozwiązanie – specjalną naklejkę .

Sunspeker, włoski start-up, opracował naklejki na panele fotowoltaiczne, które zamieniają je w przestrzenie reklamowe. Co ważne, proces ten tylko częściowo wpływa na możliwości produkcji energii przez panele, co sprawia, że nadal są one ekonomicznie opłacalne.