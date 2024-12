Zatkany odpływ nie będzie problemem. Użyj produktu ze swojej apteczki

Kiedy dzieje się coś takiego, zwykle rozważamy wezwanie hydraulika. Istnieje jednak sposób, aby samodzielnie zająć się problemem bez potrzeby użycia chemicznych środków do udrażniania rur. Te przydatne, domowe sposoby pomogą uratować prysznic w mniej niż godzinę, a przy tym zaoszczędzisz kilkadziesiąt złotych.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Dlaczego prysznic się zatyka?

Co jest najczęstszą przyczyną zatorów w prysznicu? Zwykle to włosy w połączeniu z mydłem, pianką czy odżywkami. Żele i mydła używane pod prysznicem mają w swoim składzie sole metaliczne, takie jak sód i potas, które rozpuszczają się w wodzie w czasie kąpieli. Można by przypuszczać, że są one nieszkodliwe, lecz w rzeczywistości, twarda woda i detergenty mogą osiadać wewnątrz starych, zniszczonych rur, prowadząc do ich zablokowania.

Aspiryna nie tylko na ból głowy

Aspiryna, zwykle stosowana przy przeziębieniu, może również pomóc w walce z zatorami w rurach. Jak można ją użyć? Wrzuć dwie tabletki aspiryny do odpływu i dolej szklankę podgrzanego octu. Gdy usłyszysz charakterystyczne syczenie, oznacza to, że składniki rozpoczęły reakcję chemiczną. Po pięciu minutach dolej szklankę wrzątku, co powinno rozwiązać problem.

Zamiast aspiryny, możesz zastosować sodę oczyszczoną. Wsyp do odpływu dwie łyżki sody i zalej pół szklanki octu. Po upływie 30 minut przepłukaj odpływ dwoma litrami wrzątku. Dzięki reakcji sody z octem wszystkie zanieczyszczenia powinny zostać usunięte.

Alternatywny sposób na zatkany odpływ