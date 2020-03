Powstaje pierwszy w Polsce festiwal muzyczny... online. Widzowie w domu, koncerty na YouTube

Zespół Nagrobki zgodnie z planem wystąpił w poniedziałkowe południe na żywo, ale na YouTube. Mimo mało koncertowej pory prawie tysiąc osób oglądało koncert. Śladem gdańskiego duetu idą organizatorzy festiwalu Soundrive. Chcą zorganizować serię występów różnych wykonawców:

Zaraza nie odbierze nam przyjemności ze wspólnego słuchania muzyki na żywo, ale zachowujemy środki ostrożności — zaprezentujemy wyłącznie występy solo lub duety wprost z domostw artystów. Oni siedzą w domu, wy siedzicie w domu, łączy nas stałe łącze. Soundrive Online Festival

Wszystkie transmisje będą prowadzone poprzez kanał Soundrive na YouTube, a co najważniejsze — widzowie będą mogli za pomocą napiwków wspomóc artystów, którzy obecnie nie mogą liczyć na zyski z biletów czy sprzedanych po koncercie fantów.

Festiwal ma trwać od 20 do 28 marca — na razie jednak nie poinformowano, kto i kiedy dokładnie wystąpi.

Inicjatywa jest słuszna, bo pozwoli zarobić zespołom, które nie mogą teraz normalnie grać koncertów. Póki co takie wydarzenia traktowane są jako ciekawostka, ale kto wie, czy nie staną się one naszą rzeczywistością.

Lato to przecież okres festiwali — katowicki OFF, Tauron Nowa Muzyka czy Open'er. Na tę chwilę trudno przewidywać, czy sytuacja do tego czasu się uspokoi i uczestnictwo w masowych wydarzeniach będzie możliwe. Czy alternatywą będą występy gwiazd w sieci? O ile w przypadku małych zespołów łatwo jest coś takiego zorganizować, tak w przypadku gigantów może to być problem. Ale niewykluczone, że niecodzienna sytuacja zmusi branżę muzyczną do poszukiwania innych rozwiązań niż występy na żywo dla tysięcy fanów pod sceną.