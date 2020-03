Darmowy Empik Premium z nowymi pozycjami e-booków i audiobooków. Lektury szkolne w pakiecie

Warunki promocji nie zmieniają się. Po podaniu maila na specjalnej stronie zostanie nam wysłany kod i dalsze szczegóły do aktywacji oferty. Dzięki niej możemy liczyć na bezpłatne wysyłki fizycznych towarów do paczkomatów i kurierem (powyżej 40 złotych wartości zamówienia), ale przede wszystkim dostęp do bogatego zasobu różnych książek elektronicznych. Te występują w formie e-booków i audiobooków — ponad 13 tysięcy pozycji.

Jeszcze więcej elektronicznych lektur w Empik Premium

Można je przyswajać dzięki przygotowanej na Androida i iOS aplikacji Empik Go. Nowością w omawianym temacie jest dodatkowe włączenie lektur. Jak można przeczytać w wiadomości rozsyłanej przez Empik "do Twojego Empik Premium dodaliśmy setki lektur szkolnych w formie e-booków i audiobooków? Ponad 90% to lektury obowiązkowe i uzupełniające. Mamy nadzieję, że ułatwi to samodzielną pracę w domu uczniom pozbawionym dostępu do bibliotek i innych pomocy naukowych."

Jeśli chcecie skorzystać z promocji, to strona rejestracji dostępna jest pod tym adresem. Bezpłatny dostęp do usługi Empik Premium będzie aktywny przez 60 dni. Jeśli dalej będziemy zainteresowani ofertą, to później cena za miesiąc wynosi 9,99 złotych.

