Nowy hit wśród graczy. Producent nie nadąża z produkcją sprzętu

Obecnie rynek kart graficznych przeżywa niezwykle dynamiczny okres, co stanowi doskonałą okazję dla entuzjastów komputerowych myślących o modernizacji lub składaniu nowego sprzętu. Szczególnie powodów do satysfakcji może mieć AMD, które odnotowuje znakomite wyniki sprzedaży.

Lisa Su wyraziła dumę z zespołu pracującego nad architekturą RDNA 4, podkreślając, że przy projektowaniu nowej generacji architektury konieczne jest podejmowanie decyzji o jej kluczowych cechach z dużym wyprzedzeniem. W przypadku RDNA 4 celem było zapewnienie najlepszych możliwości w grach w przystępnym przedziale cenowym, co miało umożliwić większej liczbie graczy dostęp do tej technologii. Su zauważyła, że choć wiele osób ceni sobie wysokiej klasy GPU, to nie każdy ma do nich dostęp, dlatego 9070 XT odniósł tak wielki sukces.