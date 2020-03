Opinia: Andrzej Duda na TikToku. Prezydent nie zasłużył na taką krytykę

Tik Tok to aplikacja, którą uwielbiają młodzi. Pojawienie się prezydenta na tym portalu mogłoby sugerować nagłe poszukiwanie nowych wyborców, ale spokojnie: aż 65 proc. korzystających z Tik Toka to osoby między 13 a 15 rokiem życia. Prawie co szósty "tiktoker" ma mniej niż 13 lat.

Reakcje są na tyle ostre i niewybredne, że raczej nie ma sensu ich przytaczać. Podobnie jak pochwał ze strony elektoratu. O ile nie dziwi fakt, że prezydenta krytykują ci, którzy go nie lubią, tak Andrzej Duda zdenerwował też bardziej racjonalnych użytkowników Twittera. Ich stanowisko najlepiej podsumowuje wpis satyrycznego profilu VogulePoland:

Andrzej Duda nie nagrał filmu na TikToku, na którym tańczy, śpiewa czy się wygłupia. Skupił się za to na bardzo ciekawej inicjatywie.

Grarantanna Cup to fachowo zorganizowany turniej w cztery popularne gry sieciowe. Do akcji zaproszono esportowe gwiazdy, a całość rozgrywa się na znanej platformie ESL Play — u czołowej, globalnej ligi gier sieciowych.

W całym przedsięwzięciu zaś chodzi o to, aby zachęcić uczniów do pozostania w domach i wykazania się w sieciowym turnieju. Do zgarnięcia są ciekawe nagrody (łączna wartość to 50 tys. złotych), a szkoły wygrać mogą nawet pracownię multimedialną.

Oczywiście zawody Grarantanna Cup nie powinny przysłaniać np. problemów z działaniem w nauczaniu zdalnym, ale sam pomysł i wykonanie stoi na naprawdę dobrym poziomie. Przynajmniej w teorii, bo turniej ruszy w kwietniu. Póki co Ministerstwo Cyfryzacji można tylko pochwalić. To dobrze, że ktoś wpadł na pomysł, by dotrzeć z informacją do zainteresowanych odbiorców, robiąc to na platformie, z której faktycznie młodzież korzysta.

A że prezydent jest zbyt wesoły, energiczny, jakby zapomniał o problemach, które są w kraju? Możemy dyskutować, czy to na miejscu, ale opinie, że to nie czas i miejsce na takie wystąpienia, to przesada. Owszem, prezydent trochę zachowuje się jak bohater kultowej w sieci sceny:

…ale oburzenie? Tym bardziej że to ta jowialność to problem, który dotyczy wielu dorosłych zwracających się do nastolatków, nie tylko Andrzeja Dudy.

Gdyby było poważniej, wtedy pojawiłyby się głosy, że z takim przesłaniem do młodych się nie trafi. Pewnie można byłoby popracować, zrobić inne wersje, ale czy właśnie to nie byłoby przesadą — że sztab zastanawia się, jak prezydent wypadnie na TikToku, zamiast zajmować się poważniejszymi sprawami?

A w całej akcji chodzi o to, żeby młodzież została w domu i nie narażała siebie oraz innych. Koronawirus ciągle jest tematem numer jeden tej akcji. Krytyka, jaka spadła na prezydenta Andrzeja Dudę, jest moim zdaniem przesadzona. To ani nie parodia, ani nie udział w głupkowatym challenge'u, który rzeczywiście byłby nie na miejscu. Nie przesadzajmy w tych ciężkich czasach.