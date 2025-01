To sztuczka marketów. Jak zepsute kółko w wózku manipuluje zakupami?

Większość z nas robi większe zakupy spożywcze przynajmniej raz w tygodniu. Zwykle zamierzamy kupić tylko najpotrzebniejsze artykuły i szybko opuścić sklep. Lecz w rzeczywistości często wychodzimy z pełnym koszykiem i solidnym rachunkiem. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedzią są psychologiczne triki wdrażane przez supermarkety. Co dokładnie się za tym kryje?

Czy zakupy mogą być "testem" dla człowieka?

Już przed wejściem do sklepu natrafiasz na pierwsze chwyty. Przywitają cię rzędy wózków — często zbyt obszernych jak na twoje potrzeby, ale brak alternatywy zmusza cię do ich użycia. Co więcej, niektóre z nich mają problemy z kółkami — chwiejne, blokujące się, nieporuszające się płynnie. Nie jest to przypadkowe. Dzięki temu, że poruszasz się wolniej między regałami, sklep zyskuje już na starcie.

Wolniejsze tempo przechodzenia przez sklep sprawia, że więcej produktów przyciągnie twoją uwagę. Na końcu każdej alejki znajdują się atrakcyjne oferty promocyjne, a przeceny są szczególnie kuszące. W efekcie wózek szybko się zapełnia artykułami, które początkowo nie były w planach zakupowych, tylko dlatego, że wydają się korzystne cenowo. Ponadto, duży wózek sprawia, że wygląda na prawie pusty, co nas skłania do dodania kolejnych produktów.

Warto zwrócić uwagę na szczegóły

Czy zauważyłeś, że w supermarketach rzadko są okna i zegary? To z premedytacją zastosowane, by zatrzymać cię wewnątrz sklepu; widok zmieniającej się pory dnia mógłby skłonić do szybszego wyjścia. Kolejną psychologiczną sztuczką jest delikatna, relaksująca muzyka, która wpływa na wolniejsze tempo poruszania się i dłuższe pozostawanie w sklepie, przez co zakupy stają się bardziej komfortowe.

Zwróć także uwagę na to, jak są rozmieszczone towary na półkach. Najdroższe i najbardziej opłacalne dla sklepu produkty znajdują się na wysokości oczu, a tańsze są na dolnych półkach, gdzie rzadziej zwracamy uwagę. Jednakże, jest pewien wyjątek.