Smartfon z wysuwaną klawiaturą. Planet Computers z Astro Slide 5G Transformer wraca do korzeni

Miesiąc temu pisaliśmy o innym smartfonie Planet Computers. Cosmo Communicator, który dostał ważną aktualizację oprogramowania. Telefon nawiązuje do legendarnej serii Nokia Communicator. Ma otwierany główny ekran i klawiaturę niczym laptop, a dodatkowo posiada niewielki wyświetlacz widoczny po złożeniu.

Planet Computers znów uderza w niszę klawiatur fizycznych

Ma to taki minus, że nie można używać głównego ekranu i nie mieć otwartej klawiatury. Poza tym robiąc cokolwiek, nawet sprawdzając godzinę, musielibyśmy otwierać klapkę, gdyby nie było dodatkowego ekraniku. Nowy model Astro Slide 5G Transformer eliminuje te problemy. Jest zbudowany jako slider, więc podobnie np. do HTC Desire Z.

Normalnie wygląda jak typowy smartfon, ale jeśli mamy potrzebę, zawsze możemy wyciągnąć klawiaturę qwerty na zasadzie przesuwania elementów względem siebie. Jednak w przeciwieństwie do przytaczanego HTC Desire Z, po pełnym rozłożeniu ekran znajduje się pod lekkim kątem względem klawiatury — tak jak w laptopie.

Zobacz również: Przyszłość fotografii. Premiera Huawei P30

Nie tylko Android, Linux w późniejszym czasie

Podobnie jak wspominany Cosmos Communicator, telefon początkowo będzie pracował wyłącznie na Androidzie (tym razem w edycji 10), ale później zostanie dodana obsługa Linuksa. Poza tym to po prostu całkiem przyjemny smartfon.

W jego specyfikacji można znaleźć ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1000 MT6889 z grafiką Mali-G77, 6GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej, ultrapanoramiczny (20:9) ekran 6,53 cala o rozdzielczości 2340 x 1080 pikseli, aż dwa porty USB-C, głośniki stereo, obsługę ładowania indukcyjnego, podświetlaną klawiaturę, aparaty 48 i 5 Mpx, slot microSD i gniazdo audio minijack.

5G i zestaw nawigacji

W dodatku za łączność odpowiada moduł 5G i dwa tradycyjne gniazda nanoSIM oraz jedno niefizyczne eSIM. Znajdziemy też baterię 4000 mAh, WiFi ax, Bluetooth 5.1 z LE, NFC, radio FM, komplet nawigacji w tym GPS, AGPS, GLONASS, Beidou a nawet Galileo, czy czytnik linii papilarnych umieszczony pod matrycą.

Firma zbiera fundusze na smartfon w kampanii na Indiegogo. Obecnie można go kupić w przedsprzedaży za 573 euro (około 2640 złotych), a jeśli zdążycie na ostatnie jeszcze tańsze egzemplarze, to za 491 euro (około 2260 złotych). Wysyłki mają odbyć się do marca 2021 roku. Późniejsza regularna cena będzie wynosić około 900 dolarów (mniej więcej 3790 złotych).

Źródło: Indiegogo