Jak zwiększyć zasięg w autach elektrycznych? Brytyjczycy mają patent

Zasięg w autach elektrycznych to kluczowy czynnik wpływający na popularność tych pojazdów. Ostatnie badania wskazują, że Brytyjczycy mogą mieć nowy, przełomowy sposób na jego zwiększenie. Czy faktycznie im się to uda?

Elektryczne samochody zyskują na popularności, jednak jednym z najczęściej podnoszonych problemów pozostaje ich ograniczony zasięg. W odpowiedzi na rosnące potrzeby użytkowników, producenci i naukowcy z całego świata poszukują sposobów na wydłużenie dystansu, jaki auta elektryczne mogą pokonać bez konieczności doładowania. Na czoło tego wyścigu wysuwa się brytyjska firma Integrals Power.

Zasięg w autach elektrycznych - od czego zależy i jak go zwiększyć?

Zasięg w autach elektrycznych to jeden z najważniejszych aspektów, który wpływa na wygodę i praktyczność użytkowania takich pojazdów na co dzień. Zasięg zależy przede wszystkim od pojemności akumulatora, jednak kluczowy wpływ mają także inne czynniki, jak aerodynamika, masa pojazdu, styl jazdy kierowcy czy warunki atmosferyczne. W niskich temperaturach efektywność akumulatorów może spadać, przez co samochód zużywa więcej energii na ogrzewanie kabiny.

Zasięg można zwiększyć poprzez wdrożenie kilku prostych technik jazdy, takich jak unikanie gwałtownych przyspieszeń i hamowań, co pozwala na optymalne wykorzystanie energii. Warto także korzystać z systemów odzyskiwania energii, które zamieniają energię kinetyczną na dodatkowy prąd do ładowania akumulatora. Nowoczesne technologie akumulatorowe, w tym nowe generacje ogniw, również przyczyniają się do wydłużenia zasięgu aut elektrycznych, oferując coraz wyższą efektywność i trwałość.

Brytyjczycy opracowali patent na zwiększenie zasięgu

W rywalizacji o maksymalizację zasięgu w autach elektrycznych brytyjska firma Integrals Power zaprezentowała innowację, która może odmienić ten segment rynku. Ich rozwiązanie bazuje na materiałach katodowych nowej generacji opartych na fosforanie litu, manganu i żelaza (LMFP). Przełomem okazała się zwiększona zawartość manganu w materiale katodowym – z 50–70% do aż 80%. Wyższa koncentracja manganu pozwala ogniwom na osiągnięcie większej pojemności i wydajności.

