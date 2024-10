Czy serwery mogą ogrzać mieszkania? Ciekawa inicjatywa Poznania

W obliczu rosnących potrzeb energetycznych i wyzwań związanych z ochroną środowiska , coraz więcej firm poszukuje innowacyjnych sposobów na zmniejszenie zużycia tradycyjnych paliw kopalnych. W Poznaniu pojawiła się wyjątkowa inicjatywa, która łączy technologię z troską o klimat. Dzięki współpracy między Veolia Energia Poznań a Beyond.pl, nadwyżkowe ciepło wytwarzane przez serwery w centrach danych zostanie wykorzystane do ogrzewania mieszkań .

Rozwój technologii i rosnące zapotrzebowanie na przetwarzanie danych prowadzi do powstawania ogromnych ilości ciepła generowanego przez serwery. W klasycznym rozumieniu to ciepło jest ubocznym produktem działania urządzeń w centrach danych, jednak dzięki współczesnym technologiom, pojawia się możliwość jego efektywnego wykorzystania.

Serwery mogą stać się alternatywnym źródłem ogrzewania mieszkań, co jest nie tylko ekologiczne, ale również sprzyja zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla. Rozwiązanie polegające na odzyskiwaniu ciepła z serwerów, wdrażane obecnie przez firmy takie jak Veolia Energia Poznań i Beyond.pl, to doskonały przykład na to, jak technologia może służyć mieszkańcom miast i środowisku.