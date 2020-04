Największy samolot świata Antonow An-225 dostarczy sprzęt do walki z koronawirusem

Sześciosilnikowe monstrum o zasięgu 15,4 tysięcy kilometrów i masie użytecznej 400 tysięcy ton wyląduje w Warszawie. Po Wielkanocy dostarczy ładunek niezbędnych do walki z koronawirusem środków i sprzętów medycznych, które zostały zakupione przez spółki Skarbu Państwa.

Jak stwierdził rzecznik prasowy KGHM w rozmowie z PAP - "Antonow An-225 (…) będzie wypełniony sprzętem, zakupionym przez KGHM Polska Miedź i Grupę Lotos." Ogrom zamówienia sprawił, że zdecydowano się na taki samolot transportowy. Wcześniejsze dostawy były realizowane dzięki flocie PLL LOT i częściowo wynajmowanym maszynom. Towary przybędą w ramach akcji mostu lotniczego na trasie Chiny-Polska.

Kluczowa pomoc w walce z koronawirusem przybywa drogą lotniczą

Do tej pory z zagranicy pozyskano ogrom kombinezonów ochronnych, masek, gogli i respiratorów o wartości przeszło 35 milionów złotych. Jak dodaje rzecznik KGHM Piotr Chęciński — sprzęt będzie oddelegowany "do Agencji Rezerw Materiałowych, oraz innych instytucji polskiego rządu, które dalej będą decydowały, do których ośrodków ochrony zdrowia trafi."

Pojawienie się tego potężnego Antonowa to wielkie wyzwanie logistyczne. Nie każde duże lotnisko na świecie ma odpowiednie zaplecze, aby mógł na nim wylądować Antonow An-225 Mrija. Służby już przygotowują się do przyjęcia maszyny i dostosowują odpowiednie procedury. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to samolot z ładunkiem mającym wesprzeć starcie z koronawirusem zawita do Polski 14 kwietnia.

Źródło: PAP