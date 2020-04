MutantC v2. Poprawiony domowy projekt minikomptera w formie slidera na Raspberry Pi

MutantC v2 ma już pełną obudowę i pod kontem wizualnym brak mu tylko jakiegoś panelu do zakrycia przycisków, najlepiej z podpisami dla każdego klawisza. Poprzednia edycja MutantC nie miała nawet zakrytego dookoła modułu ekranu.

Konstrukcja nie uległa gruntownej przebudowie, to raczej kolejne szlify. Znów mamy do czynienia ze sliderem, czyli wysuwaną klawiaturą. Coś na kształt części smartfonów z ery fizycznego qwerty w Androidzie. Podobne rozwiązanie, choć oczywiście w mniejszym sprzęcie, miało tajwańskie HTC z ich modelem HTC Desire Z.

Sercem urządzenia jest Raspberry Pi 3 Model B, ale rahmanshaber podkreśla, że projekt można dostosować pod dowolny inny minikomputer SBC z linii Raspberry Pi czy podobnej. Dla zastosowanych ogniw czas pracy wynosi około 2 godzin na pojedynczym ładowaniu.

To z grubsza doczepienie dotykowego ekranu 3,5 cala, baterii i klawiatury do minikomputera RaspberryPi. Projekt został opisany na materiałach wideo na kanale mutantC, a także na platformie gitlab w dwóch miejscach. To open source, więc można dowolnie przerabiać MutantC v2 według naszych potrzeb.

Źródło: Liliputing