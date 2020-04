An-225 leci do Polski. Śledź jego trasę na żywo

Największy na świecie samolot transportowy An-225 "Mrija" leci do Polski ze sprzętem dla lekarzy i szpitali. Na lotnisku w Warszawie będzie można go zobaczyć we wtorek rano, a póki co można śledzić jego trasę na Flight Radarze.