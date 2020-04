"Dziwny" patent Sony. Gdyby ten robot powstał wcześniej, teraz przydałby się wielu osobom

Roboty w służbie człowiekowi raczej się nie przyjęły. Owszem, np. w Japonii pomagają starszym osobom znosić trudy samotności, ale póki co wizje rodem z filmów science-fiction nam nie grożą. Mimo to Sony myśli nad tym, by znaleźć miejsce dla robotów tam, gdzie nikt ich sobie nie wyobrażał. A dokładniej — na kanapie przed telewizorem.

Patent z 2018 roku pokazuje dziwnego "stworka", który miałby towarzyszyć graczowi w trakcie rozgrywki. Dokument sugeruje, że robot reagowałby na wydarzenia pokazywane na ekranie, udając w ten sposób żywego człowieka.

Urządzenie Sony miałoby być nie tylko kompanem, ale swego rodzaju wychowawcą. Patent zakłada, że robot zasugerowałby zrobienie przerwy lub pójście spać o właściwej godzinie. Co brzmi już trochę niepokojąco, bo od takich spraw są albo rodzice, albo… własna świadomość. "Słuchanie" się robota byłoby chyba przekroczeniem granicy — choć niektórzy nie bez racji przypomną, że takie funkcje już dziś pełnią przeróżni wirtualni asystenci.

Według patentu towarzysz dostępny byłby formie fizycznej, jak i wirtualnej — pojawiałby się użytkownikom korzystającym z PlayStation VR.

Nie wiemy, czy Sony nadal pracuje nad takim rozwiązaniem. Patenty mają to do siebie, że nie zawsze wychodzą z nich istniejące projekty. Czasami kończy się na pomyśle. Gdyby Sony wcześniej pchnęło prace do przodu i rzeczywiście stworzyło takiego robota, w okresie pandemii wielu mogłoby skusić się na taką formę towarzystwa. Czy tak samo byłoby w "normalnej" rzeczywistości?

