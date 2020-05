Star Wars Day 2020: Jak Gwiezdne Wojny zrewolucjonizowały dźwięk w kinie

Nie ulega wątpliwości, że kluczową rolę w ukształtowaniu tego, czym są kinowe doznania, jakie wszyscy znamy, kochamy i… bierzemy za pewnik – odegrały "Gwiezdne Wojny".

Star Wars rozpowszechniło wielokanałowy dźwięk surround

Co prawda "Gwiezdne Wojny" nie były pierwszym filmem, który wprowadził nowy w latach 70. XX wieku format dźwięku, ale to dzięki ich sukcesowi – upowszechnił się na dobre. Mowa o Dolby Stereo. Wbrew temu co mówi nazwa – było dźwiękiem nie stereofonicznym, lecz czterokanałowym surround (dźwiękiem przestrzennym) wraz z redukcją szumów. Przeskok z dwóch kanałów dźwięku do czterech był równie gigantyczny, co trzęsienie ziemi w branży filmowego, jakie wywołały "Gwiezdne Wojny" jako nowy rodzaj kina rozrywkowego.

Aplikacja Disney+ oferuje wszystkie filmy z serii "Gwiezdne Wojny" w najlepszej jakości z 4K i Dolby Vision (Jakub Krawczyński)

Dolby Stereo po raz pierwszy użyto w 1976 r. w oryginalnych "Narodzinach gwiazdy" z Krisem Kristoffersonem. Wtedy jednak niewiele kin w USA było wyposażonych w sprzęt, który pozwalałby na odtworzenie takiej ścieżki dźwiękowej. Były to głównie największe placówki tego typu w większych metropoliach. Dopiero rok później, po oszałamiającym i niemal natychmiastowym fenomenie Epizodu IV "Gwiezdnych Wojen" – "Nowej Nadziei", także i właściciele mniejszych kin wiedzieli, że muszą pójść za duchem czasu. George Lucas wiedział, że aby stworzyć nowy wymiar rozrywki, nie wystarczą jedynie do tego nowatorskie efekty – potrzebny był także przełom w ścieżkach dźwiękowych.

Wraz z "Powrotem Jedi" Lucas wprowadził standard dźwięku THX

George Lucas, w roku 1983, założył firmę THX, wprowadzając zarazem standard pod tą samą nazwą. Nie jest to jednak format dźwięku, lecz program certyfikacyjny. Po co ten kłopot? Chodziło o to, aby podnieść standardy nagłośnienia w kinach.

W roku 1980 Lucas zaangażował wybitnego teoretyka i inżyniera dźwięku Tomlinsona Holmana. Poprosił go aby ten przy okazji wydania "Imperium Kontratakuje" sprawdził, czy w kinach faktycznie ludzie otrzymują doznania dźwiękowe zgodne z założeniami reżysera i twórców.

Ku przerażeniu Holmana, okazało się, że w większości kin, jakie odwiedził zainstalowano systemy dźwięku o bardzo niskiej jakości. Ponadto zaniedbano także akustykę pomieszczeń, która wpłwa na to, jak dźwięk rozchodzi się po sali kinowej.

Harrison Ford jako Han Solo w filmie "Powrót Jedi" (Jakub Krawczyński)

W efekcie tego "rekonesansu", Holman wraz z Lucasem stworzyli studio zajmujące się miksowaniem dźwięku. Nazywało Skywalker Sound i ci dwaj panowie razem starali się przekonać kina do tego, by modernizowały wyposażenie oraz przekazywali im dobre praktyki odnośnie nagłośnienia.

Tak właśnie powstał THX, który już funkcjonował w przy okazji premiery "Powrotu Jedi" w 1983 – pierwszego filmu w historii z tym oznaczeniem. Standard ten obowiązuje do dzisiaj i jest wyznacznikiem najwyższej jakości i najlepszych praktyk audio, zarówno w filmach, jak i grach.

Ciekawa jest też geneza nazwy "THX", odnosi się ona do pierwszego filmu George'a Lucasa, czyli "THX-1138" z Robertem Duvallem – był to dystopijny i ponury film science-fiction o opresji jednostki przez system, kompletnie odmienny od tonu "Gwiezdnych Wojen".

… a w 1993 zdmuchnął to ryk T.Rexa w DTS 5.1

Po "Gwiezdnych Wojnach" i rewolucji spod znaku Dolby Stereo oraz THX udźwiękowienie i nagłośnienie kinowe rozwijało się dalej. Jednak w 1993 przyszedł Steven Spielberg i powiedział "potrzymaj mi piwo". No i wtedy narodził się pięciokanałowy format DTS 5.1 – lepszy niż wszystko, co wypracował Lucas wcześniej.

Platforma Disney+ jest specjalnie przygotowana pod May the Fourth, czyli dzień "Gwiezdnych Wojen" (Jakub Krawczyński)

Nadejście rywala dla Dolby w postaci DTS miało oczywiście stymulający efekt dla całej branży. Konkurencja jest wszak dobra i ostatecznie odbiorca na tym wyłącznie korzysta. Pojawiło się miejsce dla obydwu formatów, które inspirowały się do kolejnych osiągnięć technicznych, a Dolby wraz z Epizodem I "Gwiezdnych Wojen" – "Mroczne Widmo" skontratakowało DTS, dokładając kolejny, tylni kanał i tworząc 6.1. No i ostatecznie dźwięk rozwinął się do tego stopnia, że wkrótce nastała epoka 7.1.

To w dużej mierze zasługa George'a Lucasa, który przekonał zarówno kina, jak i odbiorców, że jakość – w tym przypadku dźwięku – ma znaczenia. Inaczej pozostalibyśmy w dwuścieżkowym mono jeszcze przez długo. Historia rewolucji dźwięku przez sagę "Star Wars" pokazuje, że jednak warto mieć ideały i standardy oraz nieustannie walczyć o podniesienie poprzeczki – wtedy każdy na tym skorzysta.