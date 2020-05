eARC dla soundbarów Samsung z 2019. Ważna aktualizacja firmy

HDMI eARC to standard przesyłania dźwięku, który pozwala podpiąć soundbara pod jeden port HDMI (tutaj: eARC), a następnie dźwiękiem z soundbara możemy się cieszyć na każdym innym urządzeniu, nawet tych podpiętych pod inne złącza HDMI i w aplikacjach Smart TV.

Tym samym w zasadzie nie będzie trzeba już robić tzw. passthrough, czyli podłączania np. konsoli pod wejście HDMI w soundbarze, a następnie soundbara do telewizora przez wyjście HDMI. A dlaczego tak czasem trzeba było robić? Ano dlatego, że poprzedni format HDMI ARC nie zapewniał Dolby Atmos w TrueHD, czyli najlepszym formacie dźwięku, który mamy na płytach 4K Ultra HD Blu-ray.

Tym samym standard eARC wyeliminuje potrzebę rozwiązań typu passthrough dla większości standardowych użytkowników. Zawsze to jeden kabel HDMI mniej w obiegu. Generalnie takie pętle komunikacyjne między urządzeniami mają to do siebie, że im prościej, tym lepiej.

Soundbary Samsung z 2020 roku już od razu będą obsługiwać eARC (Samsung)

Aby uzyskać aplikację, należy skorzystać z aplikacji SmartThings dostępnej na Androida i jeśli mamy tam połączony soundbar, to stamtąd możemy wykonać aktualizacje firmware'u. Zostało to potwierdzone przez społeczność Samsunga.

Funkcjonalność eARC ma być standardem w soundbarach i telewizorach Samsunga z 2020 roku. Firma ma również wydać aktualizację dla telewizora Q90R, aby ten obsługiwał po swojej stronie ten standard. Warto zaznaczyć, że posiadając soundbar Samsung z eARC możemy z niego korzystać także i na telewizorach innych marek, które korzystają z eARC.