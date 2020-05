LG wprowadza telewizory 8K i 4K na 2020 r. Chcesz kina w domu? Oto ich cena

Na czym polega technologia OLED?

Technologia OLED opiera się na ekranie z organicznymi diodami, które są samo-podświetlane. Dzięki temu przy rozdzielczości 4K mamy aż 32 miliony stref lokalnego wygaszania, a przez to czerń jest idealna, a kontrast — nieskończony. To coś zupełnie innego niż ekranu typu LCD czy QLED. Wymaga to jednak zadbania o stosownego zaciemnienia pokoju, aby docenić wszystkie te walory.



Dlatego też telewizory OLED są doskonałe dla ludzi, którzy cenią wysokiej jakości kinowe doznania, ale i bardzo dobre dla graczy i fanów sportu (przez to, że świetnie radzą sobie z odświeżaniem szybkiego obrazu).



Ponadto OLED to niezwykle cienki ekran i bardzo szeroki kąt widzenia — czyli oglądając np. mecz na szerokiej kanapie, każda osoba, nawet ta siedząca na skraju, widzi obraz tak samo dobrze.