Smartwatch dla dzieci - jaki wybrać i na co zwrócić uwagę? Podpowiadamy

Smartwatche dla dzieci zastępują tradycyjne zegarki, oferując najmłodszym szereg dodatkowych funkcji. W większości przypadków tego typu gadżety znacznie różnią się od modeli dedykowanych dorosłym. Nie tylko pod kątem wyglądu, ale również funkcjonalności.



Smartwatch dla dzieci — czy warto?

Jak wspomnieliśmy, smartwatch dla dzieci cechują się często innymi funkcjami niż te dla dorosłych. Wynika to przede wszystkim z tego, że inteligentny zegarek ma być nie tylko gadżetem-zabawką, ale też pomóc rodzicom kontrolować pociechę i zadbać o jej bezpieczeństwo.

W związku z tym do najczęstszych funkcji, jakie znajdziemy w smartwatchach dla dzieci, należą:

nadajnik GPS - pozwoli w nieinwazyjny sposób kontrolować, czy dziecko jest w miejscu, w którym powinno;

- pozwoli w nieinwazyjny sposób kontrolować, czy dziecko jest w miejscu, w którym powinno; alarm - pozwoli dziecku na lepsze planowanie swojego dnia, w tym przypomni o ważnych wydarzeniach, ponieważ zwykle w zegarku znajdziemy też funkcje kalendarza;

- pozwoli dziecku na lepsze planowanie swojego dnia, w tym przypomni o ważnych wydarzeniach, ponieważ zwykle w zegarku znajdziemy też funkcje kalendarza; funkcja dzwonienia - smartwach na kartę SIM pozwoli być w stałym kontakcie z dzieckiem.

Pozostaje pytanie, czy lepiej zainwestować w smartwatch dla dzieci, czy w prosty telefon komórkowy? Zegarek ma tę przewagę, że trudniej go zgubić i jest mniej narażony na uszkodzenia. A nawet jeśli dziecko ma już swój smartfon, zegarek może uzupełnić jego funkcje.

Zobacz też: Jak zlokalizować telefon dziecka? Zobacz, jak mądrze kontrolować dziecko

Poza tym smartwatch to również modny gadżet, dzięki czemu może być trafionym prezentem np. na urodziny, zakończenie szkoły czy komunię. Na szczęście ich ceny zaczynają się już od nieco ponad 100 zł, dlatego bez większych trudności powinniśmy być w stanie znaleźć model odpowiadający naszym oczekiwaniom i zasobności portfela.

Smartwatch dla dzieci — jaki wybrać?

Wybierając smartwatch dla dziecka, warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Na początku należy przyjrzeć się jakości wykonania — zegarek dla dziecka powinien być wytrzymały i dobrze jeśli dodatkowo jest wodoodporny. Nie bez znaczenia są też względy estetyczne — gadżet musi po prostu podobać się młodszemu użytkownikowi.

Następna rzecz to kwestie techniczne oraz funkcje, na które warto zwrócić uwagę. Ich wybór powinien być dopasowany do wieku i potrzeb dziecka oraz oczekiwań jego opiekunów. Warto rozważyć zakup zegarka ze wbudowanym lokalizatorem GPS, a spośród dodatkowych funkcji na uwagę zasługują:

monitorowanie czasu i jakości snu

funkcja SOS — pozwala zaalarmować rodzica czy opiekuna w przypadku zagrożenia

możliwość wyznaczenia "bezpiecznej strefy" (GEO ogrodzenie)

książka adresowa i rejestrator połączeń

rejestrowanie aktywności

stoper

kalendarz i funkcje alarmu

powiadomienia o wiadomościach, połączeniach i wydarzeniach

wybieranie głosowe

sterowanie aparatem smartfona

gry.

Im droższy model, tym więcej dodatkowych funkcji będzie posiadał. Jednak smartwatch powinien być dopasowany do wieku oraz umiejętności dziecka. Nie polecamy wybierać drogich, zaawansowanych zegarków, jako prezent na komunię — takie urządzenia przydadzą się dopiero starszym dzieciom i młodzieży.

Warto jednak rozważyć zakup zegarka z lokalizatorem GPS oraz możliwością wysyłania sygnałów SOS. Takie rozwiązanie zwiększy poczucie bezpieczeństwa dziecka, a przede wszystkim pozwoli mądrze kontrolować pociechę.

Monitorowanie aktywności fizycznej, liczny przebytych kroków, spalonych kalorii to raczej funkcje, na które młodsze dzieci nie zwrócą uwagi. Jednak młodzież może być nimi o wiele bardziej zainteresowana. Jednak nawet dla młodszych dzieci ciekawą propozycją mogą być zegarki obsługiwane przez specjalne aplikacje, które przypominają o aktywności fizycznej.

Może to być ciekawy sposób do motywowania dzieci do wspólnej zabawy, np. na świeżym powietrzu. Dodatkowo niektóre aplikacje pozwalają nagradzać za wykonywane aktywności, np. za pomocą specjalnej odznaki widocznej w aplikacji.

Smartwatch dla dzieci — jaki wybrać? Marki

Wśród najpopularniejszych inteligentnych zegarków dla dzieci prym wiedzie Garett, który oferuje bardzo szeroką ofertę w różnych przedziałach cenowych oraz skierowaną do dzieci w różnym wieku. Jednak nie są to jedyne warte uwagi smartwatche. Wyróżniają się wśród konkurencji również produkty Garmin czy Xblitz. Jednak nawet Xiaomi Mi Band może przypaść do gustu młodszych użytkownikom, a przy tym nie kosztuje wiele.

Zobacz też: