Smartwatch z funkcją rozmowy

Na wstępie dobrze będzie zaznaczyć, że nawet jeśli nasz inteligentny zegarek jest w stanie wyświetlać same informacje o przychodzących wiadomościach tekstowych, a także o przychodzących połączeniach, to już mamy zwiększony komfort użytkowania. Smartwatche z funkcją powiadomień szybko wyświetlą nam treść SMS-a i pozwolą zrozumieć, kto w danej chwili do nas dzwoni.