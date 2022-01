Jaki smartwatch do 300 zł? Na pewno jest w czym wybierać, natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że przy tej cenie nasze oczekiwania powinny być odrobinę mniej wygórowane. Nie zmienia to jednak faktu, że tanie smart zegarki wciąż mają wiele do zaoferowania i warto się nimi zainteresować.

Ranking smartwatchy do 300 zł może być świetnym źródłem inspiracji, które pomoże w zakupie idealnego urządzenia w rozsądnej cenie. Niezależnie od tego czy zależy nam na funkcjach typowo sportowych, czy na przykład zwyczajnie chcemy mieć ułatwioną metodę odczytywania wiadomości tekstowych w ciągu dnia, inteligentny zegarek może okazać się bardzo przydatny, a przy tym niedrogi.

Smartwatch do 300 zł – na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Zastanawiając się jaki smartwatch do 300 zł będzie dobry, na pewno warto zainteresować się czasem pracy na baterii. Nie każdy lubi codziennie podpinać swoje urządzenia do ładowania, więc im mniej wymagających tego sprzętów używamy na co dzień, tym lepiej.

W związku z powyższym dobrze kupić smartwatch, który wytrzyma chociaż cały dzień na jednym ładowaniu. Oczywiście jeśli tego typu możliwość nie będzie dla nas kluczowa, wtedy nie musimy przywiązywać zbyt wielkiej wagi akurat do tego parametru – ostatecznie wszystko zależy od naszych indywidualnych potrzeb i dobrze zdawać sobie z tego sprawę.

Źródło zdjęć: © Getty Images | Oleg Breslavtsev Smartwatch do 300 zł

Kolejną rzeczą jest odporność. Czasem nawet tanie smart zegarki potrafią sporo wytrzymać i spełniają stopień ochrony IP, można je zanurzać w wodzie do określonej głębokości, czy po prostu wytrzymają kontakt z dużą ilością pyłu. Solidnie wykonana obudowana może się okazać ważnym czynnikiem, o którym będziemy chcieli pamiętać podczas zakupu naszego smartwatcha do 300 zł.

Na koniec jeszcze wzmianka o funkcjach. Wiele zależy od naszych konkretnych preferencji, lecz smartwatche z reguły dają sporo możliwości za sprawą swoich bogatych funkcji. Gdybyśmy na przykład chcieli dbać o zdrowie, uprawiać sport, albo szybciej odczytywać powiadomienia z telefonów, wtedy powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy interesujące nas modele smartwatchy do 300 zł mają odpowiednie funkcje.

Ranking smartwatchy do 300 zł — pokazujemy dobre modele

5. Smartwatch Maxcom FW32 Neon to propozycja, która jest wyjątkowo przystępna pod względem ceny. Ten inteligentny zegarek można znaleźć w okolicach 130 zł. Wśród oferowanych funkcji znajdziemy pulsometr, dzięki czemu będziemy mogli łatwo sprawdzać swoje tętno. Jest to przydatne szczególnie dla osób aktywnych fizycznie, którym zależy na łatwym dostępie do takiej wiedzy na swój temat.

Źródło zdjęć: © Materiały prasowe | Maxcom Smartwatch do 300 zł Maxcom FW32 Neon

Krokomierz będzie idealny do zrozumienia tego, jak dużo ruchu zapewniliśmy sobie w ciągu dnia, a przy okazji jest to swego rodzaju motywacją, na przykład skłaniającą nas do pobicia wczorajszego rekordu. Maxcom FW32 Neon zalicza się do kategorii smartwatchy do 300 zł, które mają opcję monitorowania naszego snu. Nie zabrakło także trybów sportowych, jak chód, bieg, czy jazda rowerem.

Smartwatch spełnia certyfikat IP 67, a więc ma podwyższoną odporność na kontakt z wodą i wnikanie pyłu. Warto wspomnieć również o tym, że ma 1,3-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 240 x 240 pikseli, a na jednym ładowaniu może pracować do czterech dni.

4. Smartwatch ForeVigo SW-300 będzie szczególnie atrakcyjną propozycją dla osób szukających czegoś bardziej eleganckiego. Urządzenie ma dwa wymienne paski, co zawsze pozwala dostosować jego wygląd do okazji. Cena tego smartwatcha nie przekracza 200 zł.

Źródło zdjęć: © Materiały prasowe | Forever Smartwatch do 300 zł ForeVigo SW-300

ForeVigo SW-300 potrafi zliczać ile kroków przebyliśmy w ciągu dnia, a przy okazji oszacuje także spalone kalorie. Smartwatch można łatwo połączyć ze smartfonem przy pomocy Bluetooth, co będzie ułatwione za pośrednictwem aplikacji o nazwie Forever Smart. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że akumulator o pojemności 180 mAh jest w stanie zapewnić pracę do 10 dni.

Ten smartwatch do 300 zł został wyposażony w 1,3-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 240 x 240 pikseli. Na koniec warto zaznaczyć, że inteligentny zegarek ForeVigo SW-300 pozwoli na śledzenie różnego rodzaju aktywności, jak na przykład bieganie czy kolarstwo.

3. Smartwatch Active-Band Geneva MT863 jest ciekawym modelem dla osób lubiących aktywność fizyczną. Ma przydatne funkcje, takie jak zliczanie spalonych kalorii, mierzenie ciśnienia krwi, liczenie kroków, a także przypominanie o braku ruchu w sytuacjach, gdy za bardzo się zasiedzimy. Urządzenie można znaleźć w cenach poniżej 200 zł.

Źródło zdjęć: © Materiały prasowe | Media-Tech Smartwatch do 300 zł Active-Band Geneva MT863

Akumulator o pojemności 170 mAh pozwala na pracę do 7 dni na jednym ładowaniu. Jest to przydatne również wtedy, gdy zależy nam na skorzystaniu z monitoringu snu, ale nie chcemy pamiętać o cowieczornej konieczności naładowania naszego smartwatcha.

Co ciekawe, Active-Band Geneva MT863 spełnia klasę szczelności IP 67, więc charakteryzuje się podwyższoną odpornością na pył i wodę. Smartwatch został wyposażony w 1,3-calowy wyświetlacz, na którym można łatwo odczytać powiadomienia tekstowe, czy na przykład sprawdzić kto do nas dzwoni.

2. Garett Sport 12 to smartwatch do 300 zł o sportowym charakterze, który dzięki swojemu uniwersalnemu projektowi sprawdzi się jako smartwatch damski oraz smartwatch męski. Konstrukcja tego modelu jest lekka i wytrzymała. Urządzenie można znaleźć w okolicach ceny 250 zł.

Źródło zdjęć: © Materiały prasowe | Garett Smartwatch do 300 zł Garett Sport 12

Monitoring snu pozwoli sprawdzić jakość naszego wypoczynku. Gdy się już przebudzimy, na pewno docenimy fakt, że smart zegarek powiadomi nas o przychodzących SMS-ach, połączeniach, a do tego również o wiadomościach z mediów społecznościowych. Dodatkowo nie brakuje tu pomiarów natlenienia krwi, pulsu, krokomierza, a także zliczania spalonych kalorii.

Do ciekawych funkcji tego smartwatcha do 300 zł można zaliczyć również monitor braku aktywności, czy na przykład opcję zdalnego robienia zdjęć smartfonem. Niezwykle istotny jest również certyfikat IP 68, zapewniający wytrzymałość na zanurzenie w wodzie do 60 minut oraz zwiększoną odporność na pył. Smartwatch Garett Sport 12 ma 1,54-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 240 x 240 pikseli, a czas pracy na jednym ładowaniu wynosi do 5 dni.

1. Xiaomi Mi Watch Lite jest całkiem popularnym i lubianym smartwatchem do 300 zł. Zawdzięcza to swojej mnogości funkcji sportowych, atrakcyjnemu wyglądowi, dobrej baterii, a także kolorowemu wyświetlaczowi, który cieszy oko. Urządzenie można znaleźć już na poziomie cenowym około 200 zł.

Źródło zdjęć: © Materiały prasowe | Xiaomi Smartwatch Xiaomi Mi Watch Lite

Xiaomi Mi Watch Lite został wyposażony w GPS, więc umożliwia dokonywanie analizy przebytej trasy podczas treningu. Dodatkowo smartwatch ma wbudowany żyroskop, akcelerometr, barometr, kompas, licznik kroków, licznik kalorii i pozwala na wygodne odczytywanie powiadomień ze smartfona. Wato zaznaczyć, że jest wodoodporny (5 ATM).

Dużą zaletą tego smartwatcha do 300 zł jest fakt, że na jednym ładowaniu swojej baterii 230 mAh, może pracować nawet do 9 dni. Niezwykle ważne jest jednak to, że aktywnie korzystając z GPS istotnie skrócimy ten czas. Urządzenie ma różne tryby sportowe, jak na przykład bieganie, chodzenie, kolarstwo, czy chociażby pływanie. Kolorowy 1,4-calowy ekran ma rozdzielczość 320 x 320 pikseli. Podsumowując, Xiaomi Mi Watch Lite ma naprawdę interesujący stosunek jakości do ceny.

Najważniejsze cechy w smartwatchach do 300 zł – jak dobrze wybrać smartwatch?

Nasz ranking smartwatchy do 300 zł może stanowić dobrą inspirację do zakupu konkretnego modelu lub być sposobem na postawienie pierwszych kroków w zbieraniu informacji. W tym podsumowaniu chcielibyśmy jeszcze przejść do paru istotnych kwestii, mogących mieć spore znaczenie dla osób, które aktualnie planują zakup niedrogiego inteligentnego zegarka.

Warto zauważyć, że smartwatche do 300 zł mogą być często pozbawione modułu GPS. Jest tak, ponieważ to dobry sposób na obniżenie ceny, a przecież nie każdemu użytkownikowi zależy na wspominanej lokalizacji GPS. Jeżeli natomiast ktoś bardzo chce mieć taką funkcjonalność, wtedy trzeba dokładnie sprawdzać opisy smart zegarków z niższej półki cenowej. W przypadku naszego rankingu, GPS ma tylko model o nazwie Xiaomi Mi Watch Lite.

Smartwatche bardzo często mogą łączyć się ze smartfonami opartymi na systemie operacyjnym Android oraz iOS, jednak czasem może się zdarzyć, że dany model będzie zdolny do sparowania tylko z jednym z tych systemów. Najlepiej zawsze to sprawdzić, żeby przypadkowo nie narazić się na problem z komunikacją Bluetooth pomiędzy smartwatchem a smartfonem.

Smartwatch do 300 zł – waga, rozmiar i szybkość smart zegarka

Waga i rozmiar smartwatcha do 300 zł – wiele osób nie zwróci na to uwagi, lecz dla niektórych może się to okazać wyjątkowo ważnym aspektem. Nie każdy ma z tym problem, ale czasem inteligentny zegarek może się okazać za duży, za ciężki, albo zwyczajnie powodować dyskomfort podczas noszenia.

Większość potencjalnych nabywców często ignoruje informacje o wymiarach i wadze, lecz osoby z małymi nadgarstkami powinny mieć to na uwadze. Podobnie jest w przypadku prezentów dla najmłodszych, ponieważ smartwatche dla dzieci nie powinny być przesadnie duże.

Szybkość działania oraz piękny wyświetlacz z wysoką rozdzielczością są czymś, co do czego należy zmniejszyć oczekiwania. Trzeba to sobie powiedzieć wprost, ponieważ tanie smartwatche siłą rzeczy muszą na czymś zaoszczędzić, a najczęściej jest to prędkość działania oraz jakość ekranu.

Źródło zdjęć: © Pexels | Ketut Subiyanto Smartwatch do 300 zł

Kupując inteligentny zegarek do 300 zł powinniśmy pogodzić się z wolniejszym procesorem, a także z mniej efektownym wyświetlaczem, który będzie miał względnie niską rozdzielczość. To wcale nie musi być wielką wadą, po prostu dobrze mieć tego świadomość. W zamian, niedrogie smartwatche często mogą działać znacznie dłużej na jednym ładowaniu, ponieważ nie mają aż tak dużego zapotrzebowania na energię.