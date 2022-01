Smartwatch do 2000 zł

Budżet przeznaczony na urządzenia typu wearables może być naprawdę różny, ponieważ zaczynając od smartwatchy do 300 zł, a następnie interesując się smartwatchami do 1000 zł i smartwatchami do 2000 zł, będziemy mogli znaleźć mnóstwo ciekawych modeli z przydatnymi funkcjami.

Ranking smartwatchy do 2000 zł – zwracamy uwagę na ciekawe smart zegarki

5. Smartwatch Mobvoi TicWatch Pro 3 LTE. Ranking rozpoczynamy od smartwatcha do 2000 zł, który zwraca na siebie uwagę m.in. bardzo dobrym czasem pracy na baterii. Mobvoi zdecydowało się na rozwiązanie w postaci dwóch ekranów – jeden AMOLED oraz drugi, pasywny ekran TN. Dzięki temu użytkownik może zrezygnować z wielu dodatkowych funkcji, przerzucić się na niezwykle oszczędny ekran i używać smartwatcha ponad miesiąc na jednym ładowaniu.

Źródło zdjęć: © Materiały prasowe | Mobvoi Smartwatch Mobvoi TicWatch Pro 3 LTE

Powyższe jest niewątpliwą zaletą, natomiast trzeba pamiętać, że gdy będziemy korzystać z bardziej zaawansowanych funkcji oraz lepszego ekranu AMOLED, czas pracy ulegnie skróceniu do kilku dni. Inna zaleta TicWatch Pro 3 LTE przyjmuje postać eSIM, czyli możliwości wykorzystywania inteligentnego zegarka jako telefonu – po odpowiednim skonfigurowaniu, użytkownik jest w stanie dzwonić i odbierać połączenia.

Oczywiście w tym smartwatchu do 2000 zł nie zabrakło popularnych i lubianych funkcji, takich jak śledzenie aktywności fizycznej, licznik spalonych kalorii, sprawdzanie pulsu, poziomu natlenienia krwi, a także jakości snu. Urządzenie spełnia normę IP68, co przekłada się na podwyższoną odporność na kontakt z wodą i pyłem. Za ewentualne wady można uznać fakt, że pomocny w oszczędzaniu energii, pasywny ekran TN będzie miał słabe kąty widzenia i kontrast.

4. Smartwatch Suunto 7 Titanium może śledzić 70 rodzajów aktywności fizycznej, jak np. jazda na rowerze czy bieganie. Nie zabrakło też licznika spalonych kalorii, krokomierza, pomiaru pulsu, a także możliwości wykorzystywania historii tego typu informacji, żeby łatwiej zrozumieć czy powinniśmy udać się na trening, czy na przykład w danej chwili lepiej będzie trochę zregenerować organizm. Dedykowana aplikacja Suunto umożliwia dostęp do czytelnych podsumowań naszej aktywności.

Źródło zdjęć: © Materiały prasowe | Suunto Smartwatch Suunto 7 Titanium

Ciekawą decyzją było zastosowanie paska z mikrofibry, który nie każdemu spodoba się pod względem wizualnym, lecz z pewnością jest przyjemny w dotyku. Suunto 7 Titanium jest smartwatchem do 2000 zł, który otrzymał ramkę wykonaną z tytanu, a to z kolei przekłada się na zwiększoną odporność. Warto zaznaczyć, że 1,38-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 454 x 454 pikseli, ma ochronę w postaci Gorilla Glass.

Wiele osób chce znaleźć smartwatcha do 2000 zł, który ma dobrą żywotność baterii na jednym ładowaniu. W tym wypadku podczas standardowego korzystania z większości dostępnych funkcji, raczej będzie trzeba pamiętać o codziennym ładowaniu. Gdybyśmy jednak ograniczyli używanie GPS i starali się być oszczędni, wtedy można uzyskać lepszy wynik.

3. Smartwatch Apple Watch Series 6 będzie ciekawą opcją dla właścicieli smartfonów marki Apple. Na wyróżnienie z pewnością zasługuje możliwość wykrywania ewentualnych upadków użytkownika. Gdy dojdzie do takiej sytuacji, inteligentny zegarek jest w stanie wezwać pomoc. Czasem może to nas dosłownie uratować.

Źródło zdjęć: © Materiały prasowe | Apple Smartwatch Apple Watch Series 6

Wiele osób zainteresowanych tym smartwatchem do 2000 zł może ucieszyć fakt, że znalazło się w nim miejsce dla specjalnych, wbudowanych elektrod. Ich przeznaczeniem jest umożliwianie pomiarów EKG, natomiast analiza uzyskanych w ten sposób zapisów, może nawet pokazać, że wykryto u nas migotanie przedsionków. Niezwykle ważne jest pamiętanie o tym, że smartwatch z EKG daje mniej precyzyjne pomiary od profesjonalnego sprzętu i nigdy nie zastąpi wizyty u specjalisty.

Użytkownicy Apple Watch 6 będą mogli korzystać również z pomiarów natlenienia krwi, sprawdzania jakości snu, krokomierza, licznika spalonych kalorii, śledzenia różnych aktywności fizycznych, jak chociażby fitness, siłownia, pływanie, bieganie.

Czas pracy na baterii nie jest bardzo długi, ponieważ jedno ładowanie pozwala na mniej więcej 18 godzin pracy. Na koniec warto jeszcze podkreślić, że gdyby kogoś zdecydowanie bardziej interesował Apple Watch 7, wtedy też można zainteresować się tym modelem i znaleźć go w okolicach 2000 zł.

2. Smartwatch Garmin Fenix 6 stanowi interesującą propozycję między innymi dla tych osób, które traktują sport poważnie. Jest tu na przykład ciekawy wskaźnik o nazwie Body Battery, który podejmuje próby wyliczania tego, czy mamy wypoczęty organizm i warto iść na trening. Ten smartwatch do 2000 zł sprawdzi się w skutecznym mierzeniu tętna pod wodą, a jego wodoodporność jest na poziomie 10 ATM.

Źródło zdjęć: © Materiały prasowe | Garmin Smartwatch Garmin Fenix 6

Na wyróżnienie zasługuje też funkcja pokonywania wzniesień, której nazwa to ClimbPro. Osoby żyjące aktywnie będą mogły w łatwy sposób dowiedzieć się o wzroście wysokości i nachyleniu każdego wzgórza, jakie planują pokonać na swojej trasie. W smartwatchu nie zabrakło także automatycznego wykrywania upadków i wzywania pomocy.

Garmin Pay pozwala na wygodne płatności zbliżeniowe, a po sparowaniu smartwatcha ze smartfonem, możemy łatwo odczytywać przychodzące wiadomości SMS. Jeśli komuś naprawdę zależy na długim czasie pracy na baterii, to mamy dobrą wiadomość, ponieważ Garmin Fenix 6 pozwala uzyskać nawet 14 dni na jednym ładowaniu. Kluczowa wiadomość jest taka, że tak długi wynik można osiągnąć tylko w specjalnym trybie oszczędzania energii.

1. Huawei Watch 3 Pro. Dobra pozycja na zakończenie rankingu ze smartwatchami do 2000 zł, która pozwala między innymi na zostawienie smartfona w domu, ponieważ jest to smartwatch wyposażony w eSIM. Umożliwia to prowadzenie rozmów telefonicznych bez smartfona znajdującego się w pobliżu. Gdy chcemy iść na przykład pobiegać, będzie to sporą zaletą i uwolni nas od konieczności noszenia przy sobie dodatkowego urządzenia.

Źródło zdjęć: © Materiały prasowe | Huawei Huawei Watch 3 Pro

Żywotność baterii może być całkiem zadowalająca i pozwalać na 21 dni pracy na jednym ładowaniu, ale tylko jeśli skorzystamy z oszczędnego trybu. Gdybyśmy chcieli np. intensywnie używać lokalizacji GPS, wtedy mocno skrócimy podany chwilę wcześniej wynik. Warto dodać, że urządzenie ma funkcję SOS, pozwalającą na łatwe wezwanie pomocy, gdy zaistnieje taka konieczność.

Nie brakuje tu często lubianych funkcji związanych ze zdrowiem i sportem. Jest śledzenie aktywności fizycznej, licznik spalonych kalorii, pomiar temperatury skóry, pulsu, poziomów stresu, a także jakości naszego snu. Dodatkowo można skorzystać z krokomierza, a w trakcie spaceru lub biegania w łatwy sposób sterować odtwarzaniem muzyki.

Smartwatch do 2000 zł – warto zwrócić na to uwagę

Zawsze upewniajmy się, że nasz smartwatch do 2000 zł będzie mógł współpracować z systemem operacyjnym, który mamy w swoim smartfonie. Dzięki temu nie będziemy mieć problemów ze sparowaniem tych urządzeń, a jest to jedna z ważniejszych rzeczy do zrobienia po zakupie inteligentnego zegarka.

Dobrze jest zwrócić uwagę na rozmiar smart zegarka, ponieważ jeśli mamy małe nadgarstki, wtedy może się okazać, że nowy smart zegarek jest po prostu za duży. Okazjonalnie niektórym przeszkadza zbyt duża waga. Są to oczywiście bardzo indywidualne kwestie, ale warto mieć je na uwadze.

Planujemy chodzić ze smartwatchem na basen? Chcemy z nim biegać również w deszczu, bo treningi traktujemy niezwykle poważnie? Wszelkie certyfikaty IP oraz możliwość zanurzania urządzenia w wodzie, powinny być jednym z naszych priorytetów podczas sprawdzania informacji na temat wymarzonego smartwatcha do 2000 zł.

Jeżeli nie mieliśmy wcześniej inteligentnego zegarka, to być może w ogóle o tym nie pomyślimy, ale jeśli kupimy sprzęt z obsługą NFC i płatnościami zbliżeniowymi, wtedy jest szansa na zyskanie ogromnej wygody. Robienie zakupów "z portfelem na nadgarstku" w postaci smartwatcha, często bywa zbawienne.