Smartwatche dla mężczyzn zyskują na popularności, ponieważ mogą pełnić wiele przydatnych funkcji, a do tego często prezentują się bardzo ładnie. Sprawdzą się zarówno podczas codziennego biegania, jak i w pracy, czy chociażby w trakcie rutynowej wizyty w sklepie, gdy będziemy chcieli dokonać płatności zbliżeniowej.

Ewentualny problem niewątpliwie może się pojawić w chwili, kiedy będziemy chcieli kupić inteligentny zegarek, ale ciężko będzie nam się zdecydować na konkretny model. W związku z tym przygotowaliśmy krótkie porady oraz ranking, który może zainspirować do zainteresowania się określonymi funkcjami lub marką smartwatchy.

Przy okazji warto wiedzieć, że czasem producenci podają kody IP, które istnieją po to, żebyśmy mogli szybko zrozumieć stopień ochrony określonego urządzenia. Cyfry widoczne obok skrótu IP informują o odporności przed wnikaniem ciał stałych przez obudowę, a także o stopniu ochrony przed wnikaniem wody. Innym razem producenci mogą po prostu podać do ilu atmosfer sprzęt będzie wodoszczelny.

Smartwatch męski jest wszechstronnym urządzeniem, które wykracza daleko poza możliwości zwykłego zegarka. Pomimo tego, dobrze jest zrozumieć swoje potrzeby i przełożyć to na trafioną decyzję zakupową.

To my musimy zwrócić uwagę na konkretne funkcje, które z naszej perspektywy mogą się okazać bezcenne, albo całkowicie zbędne. Czy chcemy uprawiać sport i zależy nam na odpowiednich pomiarach? Czy monitorowanie jakości snu ma dla nas jakiekolwiek znaczenie? Jak długo powinien działać smartwatch na jednym ładowaniu? Odpowiedzmy sobie na tego typu pytania, najlepiej jeszcze przed wybraniem się na zakupy.

Smartwatch Xiaomi Mi Watch Lite jest interesującą propozycją dla osób szukających niedrogiego smart zegarka. Jeśli zależy nam na dłuższej żywotności baterii, wtedy z pewnością zainteresuje nas fakt, że ten męski smartwatch pozwala nawet na dziewięć dni pracy po jednym ładowaniu. Kluczem do takiej żywotności będzie oszczędne pod niektórymi względami użytkowanie, lecz nadal jest to świetna opcja dla zainteresowanych osób – nie każdy ma ochotę na codzienne martwienie się stanem baterii.

Amazfit Bip U to kolejna propozycja męskiego smartwatcha do 300 zł. Podobnie jak w przypadku omawianego wyżej sprzętu od Xiaomi, tutaj również dostajemy możliwość korzystania z inteligentnego zegarka przez 9 dni. Nie zabrakło także opcji monitorowania snu, krokomierza, pulsometru, licznika kalorii, a do tego również wodoszczelności (5 ATM).