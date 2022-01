Smartwatche coraz częściej oferują ciekawe możliwości w zakresie pomiaru oraz zapisywania różnego rodzaju informacji o naszym zdrowiu. Urządzenia te sprawdzają się już nie tylko w zliczaniu kroków i wyświetlaniu powiadomień tekstowych ze smartfonów. Smartwatche stały się przydatnymi narzędziami do monitorowania ciśnienia krwi, nasycenia krwi tlenem, a także wykonywania prostych badań EKG.

Zastanawiając się nad tym, jaki smartwatch z EKG powinniśmy wybrać, istotne jest przyjęcie do wiadomości faktu, że nie zastąpi nam tego, co można uzyskać podczas wizyty u lekarza.

Standardowe badanie EKG w gabinecie lekarskim wykonuje się przy pomocy dwunastu odprowadzeń, czyli jest to dwunastoodprowadzeniowy zapis. Aplikacja EKG bazująca na możliwościach smartwatcha, stanowi znacznie bardziej ograniczoną formę takiego zapisu, ponieważ będzie to jednoodprowadzeniowy zapis EKG.

Używanie aplikacji EKG i smartwatcha wciąż ma swoją wartość, lecz nigdy nie zastąpi wizyty u specjalisty. Do czego przydaje się smartwatch z EKG? Przede wszystkim jest to możliwość uzyskania pomiarów w niemal dowolnym czasie i miejscu. Pomiar EKG w warunkach domowych pozwala na sprawdzenie rytmu serca w różnych sytuacjach, co jest niewątpliwą zaletą.