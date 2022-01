Jaki smartwatch do 1000 zł wybrać? Postaramy się zapewnić dobre inspiracje do zakupów i wskazać kilka ciekawych modeli inteligentnych zegarków, które zachwycą funkcjami oraz wyglądem.

Smartwatch do 1000 zł może się okazać wyjątkowo dobrym narzędziem do przeróżnych zastosowań. Ten pułap cenowy daje bardzo duży wybór i jest wiele inteligentnych zegarków, które pozwalają między innymi na sprawdzanie jakości snu, wygodne płatności NFC, śledzenie aktywności fizycznej, a także łatwe odczytywanie wiadomości tekstowych oraz sprawdzanie połączeń ze smartfona.

Warto zainteresować się tematem smartwatchy do 1000 zł, ponieważ taki poziom cenowy jest zachęcający do zakupu, a sama jakość będzie na wysokim poziomie. Mnogość funkcji, solidna obudowa, ładny wygląd, to tylko część potencjalnych zalet. Podpowiadamy, na jakie modele zwrócić uwagę, ponieważ mogą one stanowić inspirację do udanego zakupu smartwatcha.

Ranking smartwatchy do 1000 zł — wskazujemy dobre modele inteligentnych zegarków

5. Smartwatch Xiaomi Mi Watch. Ranking smartwatchy do 1000 zł rozpoczynamy od pozycji, która jest najbardziej przystępna pod względem cenowym – Xiaomi Mi Watch można znaleźć za około 500 zł. Jest to model z dużą liczbą trybów wykonywanych ćwiczeń, a mówiąc konkretniej, przygotowano 17 profesjonalnych trybów sportowych i 100 rozszerzonych trybów sportowych.

Źródło zdjęć: © Materiały prasowe | Xiaomi Smartwatch Xiaomi Mi Watch

Wielu osobom prawdopodobnie spodoba się fakt, że czas pracy na baterii pozwala osiągnąć wynik w postaci 16 dni na jednym ładowaniu. Oczywiście kluczowe w tym wszystkim jest podkreślenie, że sporo zależy od sposobu, w jaki korzystamy z naszego inteligentnego zegarka. Przykładowo, intensywne używanie GPS mocno skróci podany przed chwilą wynik.

Xiaomi Mi Watch to smartwatch do 1000 zł, który został wyposażony w 1,39-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 454 x 454 pikseli. Dodatkowa ochrona jest zapewniona przez Corning Gorilla Glass 3. Smart zegarek pozwala między innymi na sprawdzanie natlenienia krwi, tętna, jakości snu, monitorowanie poziomów stresu, a także wyświetlanie różnych powiadomień. Smartwatch jest wodoodporny (5 ATM).

4. Smartwatch Fitbit Versa 3. Nasz ranking smartwatchy do 1000 zł wkroczył w tym momencie na odrobinę wyższy przedział cenowy, ponieważ Fitbit Versa 3 można znaleźć za około 800 zł. Jest to ciekawa propozycja dla osób pozostających w ruchu, lubiących aktywność fizyczną i ceniących sobie możliwości z zakresu monitorowania swoich treningów.

Źródło zdjęć: © Materiały prasowe | Fitbit Smartwatch Fitbit Versa 3

Smartwatch ma ciekawą funkcję aktywnych minut, która bierze pod uwagę dane o tętnie spoczynkowym, aby później mierzyć nasz wysiłek fizyczny. Chodzi o to, żebyśmy przykładowo mogli dostać jasny sygnał, że w danej chwili udało nam się powiększyć ogólną intensywność podejmowanego wysiłku – smart zegarek może wtedy zawibrować. Dodatek zainteresuje szczególnie osoby pragnące optymalizować przebieg swoich ćwiczeń.

Ten smartwatch do 1000 zł otrzymał baterię pozwalającą na pracę nawet do sześciu dni, lecz oczywiście wiele zależy od sposobu w jaki używamy Fitbit Versa 3. Ekran to 1,58-calowy AMOLED o rozdzielczości 336 x 336 pikseli. Nie zabrakło takich dodatków jak NFC, śledzenie różnych aktywności fizycznych, krokomierz, licznik spalonych kalorii. Urządzenie jest wodoodporne (5 ATM).

3. Smartwatch Garmin Vivomove 3. Nadszedł czas, żeby w naszym rankingu smartwatchy do 1000 zł pojawił się wariant hybrydowy. Tego typu smart zegarki stanowią połączenie cech bardziej tradycyjnych analogowych zegarków, a także cech typowych dla współczesnych smartwatchy. Wielu jest zdania, że hybrydowe inteligentne zegarki to sposób na wzięcie najlepszych zalet z tych dwóch światów.

Źródło zdjęć: © Materiały prasowe | Garmin Smartwatch Garmin Vivomove 3

Smartwatch Garmin Vivomove 3 ma tradycyjne wskazówki i cechuje się stylową prezentacją, ale nie zabrakło w nim nuty przyszłości. Urządzenie pozwala monitorować nawodnienie, poziomy stresu, spalane kalorie i tętno. Osoby lubiące mieć dostęp do takich informacji, znajdą także zliczanie kroków czy łącznej ilości minut intensywnej aktywności. Garmin Connect oferuje także funkcję śledzenia cyklu menstruacyjnego.

Bateria w tym smartwatchu do 1000 zł, pozwala na pracę do siedmiu dni bez dodatkowego ładowania. Nie ma tu ekranu dotykowego, ale jest 1,3-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 64 x 132 pikseli. Oczywiście Garmin Vivomove 3 ma liczne opcje śledzenia aktywności fizycznej, jak chociażby biegania, jazdy na rowerze, pływania. Urządzenie jest wodoodporne (5 ATM).

2. Smartwatch Apple Watch 3. Smartwatch do 1000 zł, który może być ciekawą propozycją dla wielu właścicieli smartfonów marki Apple. Taki sprzęt otwiera wiele przydatnych możliwości i pozwala na przykład skutecznie monitorować postępy swoich treningów, niezależnie od tego czy będzie to joga, czy na przykład bieganie. Dodatkowo Apple Watch 3 sprawdza się świetnie w roli motywującej, ponieważ urządzenie dosłownie zachęci nas do codziennego ruchu.

Źródło zdjęć: © Materiały prasowe | Apple Smartwatch Apple Watch 3

Nie brakuje tutaj licznych funkcji zdrowotnych, często spotykanych w innych modelach smartwatchy, ale warto podkreślić istnienie czegoś takiego jak funkcja SOS. Jest to sposób na to, żeby w razie zaistniałej potrzeby, Apple Watch automatycznie połączył się ze służbami ratunkowymi i udostępnił im nasze położenie. Takie dodatki czasem mogą uratować życie.

Bateria tego smartwatcha do 1000 zł pozwala na pracę do 18 godzin na jednym ładowaniu. Niestety przez niektórych może to być uznane za wadę, ponieważ nie zalicza się to do szczególnie długich czasów, jakie mogą oferować inne urządzenia w tym przedziale cenowym. Ekran to 1,5-calowy OLED o rozdzielczości 340 x 272 pikseli. Urządzenie jest wodoodporne.

1. Smartwatch Huawei Watch GT 3. Zastanawiając się jaki smartwatch do 1000 zł wybrać, można wziąć pod uwagę Huawei Watch 3, który pod względem ceny będzie w tych okolicach (w zależności od wersji) lub nieznacznie przekroczy poziom równego tysiąca. Na pewno nikogo tym nie zaskoczymy, ale jest to kolejne urządzenie typu wearables, które sprawdzi się idealnie w roli prywatnego asystenta do treningów.

Źródło zdjęć: © Materiały prasowe | Huawei Smartwatch Huawei Watch GT 3

Samo wykonanie jest solidne, a popularne funkcje jak najbardziej są na swoim miejscu. Jest pomiar tętna i temperatury skóry, monitoring natlenienia krwi, analiza jakości snu, a nawet pomoc w zarządzaniu cyklem menstruacyjnym. Oczywiście nie zabrakło też tak podstawowych opcji, jak chociażby sterowanie odtwarzaczem muzyki, albo na przykład śledzenie aktywności fizycznej w postaci pływania, chodzenia, biegania.

Oko przykuwa 1,42-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 466 x 466 pikseli. Bateria w tym smartwatchu do 1000 zł pozwoli na działanie do 7 lub 14 dni, w zależności od konkretnego rozmiaru wybranego przez nas modelu (42 mm charakteryzuje się krótszym działaniem). Krótko mówiąc, może to być interesująca propozycja dla osób szukających czegoś w tych okolicach cenowych.

Smartwatch do 1000 zł – dobrze zwrócić na to uwagę podczas zakupu

W naszych rankingach smartwatchy często staramy się przypominać o tym, żeby podczas zakupów nie pomijać takich kwestii, jak chociażby dostępne wymiary oraz waga urządzenia. Jeżeli nasze nadgarstki są dość wąskie w obwodzie, wtedy lepiej przeglądać smartwatche do 42 mm, natomiast jeśli mamy trochę większe nadgarstki (powyżej 18 cm), wtedy można interesować się większymi inteligentnymi zegarkami. Warto chociaż częściowo kierować się tego typu zasadą.

Zgodność smartwatcha z systemem operacyjnym telefonu jest istotna, żebyśmy później nie mieli problemów ze sparowaniem tych urządzeń. Czas pracy na baterii może się okazać jedną z ważniejszych cech, która wpłynie na nasz komfort użytkowania, więc lepiej zapoznać się z tym parametrem jeszcze przed zakupem. Różnego rodzaju certyfikaty odporności oraz możliwość zanurzania w wodzie, także mają większe znaczenie niż może nam się wydawać, szczególnie gdy żyjemy aktywnie.