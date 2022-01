Najlepsze smartwatche na rynku. Ranking smartwatchy

Jaki smartwatch jest najlepszy? Przygotowaliśmy ranking smartwatchy, mogący stanowić inspirację podczas poszukiwań nowego inteligentnego zegarka. Omawiamy podstawowe cechy wybranych urządzeń i staramy się zwrócić uwagę na kluczowe elementy konkretnych modeli.

Ranking smartwatchy 2022

Najlepszy smartwatch powinien mieć przydatne funkcje, dobrą specyfikację i bez problemu łączyć się z naszym smartfonem. Ranking smartwatchy pomoże w szybkim przejrzeniu tego typu aspektów w wybranych przez nas modelach.

5. Amazfit T-Rex Pro. Ranking smartwatchy 2021/2022 rozpoczynamy od dość taniego, lecz całkiem dobrego smart zegarka. Amazfit T-Rex Pro jest propozycją od Xiaomi, będącą sprzętem dostępnym w okolicach ceny 650 zł. To wyważony wariant pod względem kosztu i oferowanej jakości, który stanowi ciekawą opcję między innymi dla osób zainteresowanych aktywnością fizyczną.

Wielu użytkowników doceni 1,3-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 360 x 360 pikseli, który jest dość jasny, a dzięki funkcji Always On Display można go zawsze łatwo odczytać. Dodatkowym atutem jest odporność na trudne warunki oraz wodoszczelność (10 ATM).

W smartwatchu nie zabrakło takich funkcji, jak chociażby monitoring pracy serca, pomiar nasycenia krwi tlenem, śledzenie pogody, monitorowanie snu, a także 100 trybów sportowych. Co ciekawe, bateria jest w stanie pracować 18 dni na jednym ładowaniu, ale korzystanie z GPS istotnie to skróci.

4. Huawei Watch 3. Ten smartwatch z HarmonyOS jest dostępny w takich wariantach, jak Huawei Watch 3 Active, Huawei Watch 3 Classic, Huawei Watch 3 Pro Classic, Huawei Watch 3 Pro Elite. Wśród najważniejszych funkcji znajduje się wbudowany czip eSIM, co przekłada się na możliwość używania smartwatcha niezależnie od telefonu.

Źródło zdjęć: © Materiały prasowe | Huawei Smartwatch Huawei Watch 3

Urządzenie cechuje się dobrą żywotnością baterii, która w standardowym trybie może wytrzymać około 3 dni. System ma ładne, płynne animacje i działa stabilnie. Dotykowy 1,43-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 466 x 466 pikseli, pozwala uzyskać ostry obraz o dobrej czytelność również w nasłonecznionym miejscu.

Smartwatch Huawei Watch 3 ma wbudowany GPS, Bluetooth 5.2, NFC, łączność LTE (eSIM), 100 trybów treningowych, wodoszczelność (5 ATM), a także pozwala na monitorowanie zdrowia. Jest kompatybilny z iOS oraz Androidem.

3. Apple Watch Series 7. Ciekawa propozycja na smartwatch dla właścicieli smartfonów marki Apple. Wyświetlacz większy niż w poprzednim modelu oraz otaczające go smukłe ramki o grubości 1,7 mm, robią pozytywne wrażenie. Apple Watch Series 7 pozwala na pracę do około 18 godzin na jednym ładowaniu, co dla niektórych osób może być niesatysfakcjonujące.

Źródło zdjęć: © Materiały prasowe | Apple Smartwatch Apple Watch Series 7

Tryb Always On Display oferuje wyższą jasność niż w poprzednim modelu. Pełna wirtualna klawiatura jest wygodna w obsłudze. Smartwatch pozwala na monitorowanie snu i poziomu stresu, a do tego również na pomiar EKG i natlenienia krwi. Nie zabrakło także obsługi eSIM, funkcji SOS, NFC, GPS, Bluetooth 5.0.

System operacyjny WatchOS 8 zapewnia prostą nawigację oraz stabilne działanie. Płatności mobilne Apple Pay zaliczają się do komfortowych rozwiązań, a opcja wykrywania upadków gwarantuje dodatkowe bezpieczeństwo.

2. Garmin Venu 2. Dotykowy ekran AMOLED o przekątnej 1,3 cala i rozdzielczości 416 × 416 pikseli jest czytelny w różnych warunkach oświetleniowych, natomiast dodatkową ochronę przed uszkodzeniami zapewnia odporne szkło Corning Gorilla Glass 3. Warto zaznaczyć, że istnieje opcja korzystania z trybu Always On Display. Wiele osób doceni także wodoszczelność na poziomie 5 ATM.

Źródło zdjęć: © Materiały prasowe | Garmin Smartwatch Garmin Venu 2

Tryb oszczędzania baterii pozwala na pracę do 11 dni, natomiast korzystanie z GPS może to istotnie skrócić. Urządzenie pozwala na mierzenie poziomów stresu, tętna, natlenienia krwi, nawodnienia, a także na monitoring snu. Funkcja Health Snapshot umożliwia łatwe wygenerowanie raportu o zdrowiu. Garmin Pay pozwala na wygodne płatności zbliżeniowe.

Smartwatch Garmin Venu 2 jest zgodny ze smartfonami na Androidzie oraz iOS. Nie zabrakło w nim obsługi Bluetooth, GPS, czujnika oświetlenia, obsługi powiadomień z telefonu, czy na przykład możliwości odtwarzania muzyki.

1. Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Smartwatch na systemie operacyjnym Wear OS, który umożliwia m.in. wygodne płatności za pośrednictwem Google Pay. Pozwala to na uwolnienie się od portfela czy smartfona, co jest wygodne szczególnie podczas różnego rodzaju treningów sportowych. Dodatkowo otwieranie różnego rodzaju aplikacji przebiega bezproblemowo i jest wygodne.

Źródło zdjęć: © Materiały prasowe | Samsung Smartwatch Galaxy Watch 4 Classic

Dotykowy 1,4-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości 450 x 450 pikseli jest chroniony przez Corning Gorilla Glass DX. Obrotowy pierścień wokół ekranu to wygodny sposób na sterowanie urządzeniem. Nie zabrakło też trybu Always On Display.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch 4 Classic został wyposażony w GPS, Bluetooth 5.0, NFC, eSIM. Urządzenie pozwala na pomiar spalonych kalorii, tętna, nasycenia krwi tlenem, szybki pomiar EKG, analizę jakości snu, rozpoznawanie upadku, a także śledzenie ponad 90 rodzajów ćwiczeń. Warto zaznaczyć, że bateria jest słabą stroną tego smartwatcha, ponieważ urządzenie z reguły nie wytrzyma pełnego dnia pracy.

Najlepszy smartwatch do 300 zł

Myśląc o tym jaki smartwatch do 300 zł kupić, warto wspomóc się np. rankingiem, który pomoże zaoszczędzić odrobinę czasu, a przy okazji może się okazać niezastąpioną inspiracją. Kluczowy w tym wszystkim jest fakt, że smartwatch nie musi być drogi, żeby oferować przydatne funkcje, takie jak chociażby wyświetlanie powiadomień, monitorowanie tętna, natlenienia krwi, a także snu. Zobacz nasz ranking, jeżeli interesują cię smartwatche do 300 zł.

Najlepszy smartwatch do 1000 zł

Zachęcamy do przeczytania naszego rankingu, ponieważ smartwatch do 1000 zł znajduje się w bardzo ciekawym przedziale cenowym, który niekoniecznie będzie wielkim obciążeniem dla portfela, a jakość wykonania i dostępne funkcje prawdopodobnie zadowolą zdecydowaną większość potencjalnych użytkowników.

Smartwatche do 1000 zł często oferują dokładne śledzenie GPS, słuchanie muzyki przez Bluetooth, wygodne płatności NFC, wodoszczelność, liczne funkcje związane z aktywnością fizyczną i znacznie więcej.

Jak wybrać smartwatcha?

Smartwatche zaliczają się do urządzeń typu wearables, czyli tak zwanych technologii ubieralnych. Jeszcze niedawno było to coś względnie nowego, lecz można powiedzieć, że aktualnie każdy przywykł już do tej koncepcji. Technologia przeznaczona do tego, żeby nosić ją na sobie, ma do zaoferowania naprawdę sporo zalet, a inteligentne zegarki są tego świetnym przykładem.

Wielu z nas zastanawia się nad tym, jaki smartwatch wybrać, żeby możliwie najlepiej spełniał nasze potrzeby? Oczywiście na pierwszym miejscu będziemy chcieli wyznaczyć granice cenowe. Później można już skupić się na tym, kto tak naprawdę będzie nosił inteligentny zegarek – kobieta, mężczyzna, dziecko.

W związku z powyższym przygotowaliśmy poradnik dotyczący tego, jaki smartwatch dla dziecka będzie najlepszy. Opisaliśmy także najlepsze smartwatche damskie oraz smartwatche męskie i zachęcamy do zapoznania się z tymi artykułami.