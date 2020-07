QLED - co to jest? Technologia w telewizorach bez tajemnic

QLED — co oznacza ta nazwa? Poznaj kropki kwantowe w telewizorze

Warto pamiętać Potocznie często zdarza się używać określenia "telewizor LED", ale nie jest ono do końca poprawne/precyzyjne. Tak naprawdę matryca użyta w tego typu telewizorze to LCD, natomiast moduł LED odpowiada za podświetlenie ekranu.

Telewizory QLED to nic innego jako odbiorniki z matrycą (panelem) LCD i modułem podświetlenia LED, ale z dodatkowym filtrem kropek kwantowych. Ta ostatnia z technologii zwie się po angielsku Quantum Dot, a więc QLED to nazwa która łączy w sobie kropki kwantowe oraz podświetlenie LED.

Kropki kwantowe — jak działają?

Kropki kwantowe służą przede wszystkim do tego, abyśmy mogli uzyskać w telewizorach LCD/LED lepsze kolory. Są to małe cząsteczki, o średnicy do 10 nm, które reagują na oświetlenie. Gdy zostaną naświetlone emitują światło w różnych kolorach. Ostatecznie dzięki temu całemu procesowi potrafią uzyskać bardziej nasycone barwy, niż diody LED wraz z kolorowymi filtrami.

Różne właściwości kropek kwantowych w zależności od oświetlenia (Crystalplex)

W procesie produkcyjnym kropki kwantowe umieszcza się w specjalnym filtrze, który następnie nakłada się na matrycę LCD. Telewizory QLED są więc tak naprawdę telewizorami LCD z owym filtrem z kropkami kwantowymi.

Kropki kwantowe w technologii QLED pozwalają obejść ograniczenia technologii LED używanej do podświetlania matryc. LED bardzo słabo radzi sobie z generowaniem białego światła, jak również nie dostarcza zbyt dokładnie odwzorowanych kolorów.

QLED: telewizory — zalety, charakterystyka i wady

Telewizory QLED to odbiorniki o rozdzielczości 4K Ultra HD wraz z obsługą technologii HDR. Wyróżniają się przede wszystkim najlepiej nasyconymi kolorami ze wszystkich dostępnych typów TV na rynku, co jeszcze bardziej uwydatni moc HDR-u, który m.in. poszerza paletę barw.

Zobacz również: 10 rzeczy, których nie wiesz o marce SAMSUNG

Oprócz tego, modele ze średniej i wysokiej półki odznaczają się bardzo wysoką jasnością. Nadają się więc do użytku także za dnia w jasnym pomieszczeniu, a więc gdy wpada do niego światło słoneczne i nie trzeba się nadmiernie martwić zaciemnieniem.

Telewizory QLED — zalety Rewelacyjne, najlepsze w swojej klasie kolory Bardzo wysoka maksymalna jasność ekranu Świetnie radzą sobie z materiałami HDR (szczególnie te z wyższej półki) Idealnie nadają się także do oglądania filmów/seriali w świetle dziennym

Oczywiście, nie ma technologii w telewizorach idealnej i każda daje "coś za coś". W przypadku telewizorów QLED nie uzyskamy najwyższego możliwego poziomu czerni i kontrastu. Całe szczęście w ostatnim czasie producenci, w tym Samsung, poczynili wiele kroków aby w modelach z najwyższej półki te parametry ulepszyć.

Czytaj też: Samsung QLED najlepszym przyjacielem PS5 i Xbox Series X? — patrzymy ile w tym racji

Po drugie, kąty widzenia w telewizorach QLED nie będą także najszerszymi na rynku. Tutaj podobnie jak z czernią i kontrastem — w najnowszych modelach ze średniej i wyższej półki powinny one zadowolić także bardzo wymagających widzów, ale obiektywnie ujmując są rodzaje matryc, które wypadają na tym polu lepiej (np. OLED).

Kto produkuje telewizory typu QLED?

Firma Samsung jako pierwsza wprowadziła technologię QLED do swoich telewizorów w 2017 roku. Co ciekawe, kropek kwantowych jako pierwsze użyło Sony w 2013, ale nie zdecydowało się na taką nazwę.

W roku 2017 z ramienia Samsunga powstało także stowarzyszenie QLED Alliance, zrzeszające firmy takie, jak TCL, Hisense i Vizio (popularny producent w USA). W praktyce oznacza to, że ci trzej producenci, na licencji Samsunga, także sprzedają odbiorniki typu QLED.

Źródło: Gadżetomania