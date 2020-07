PlayStation 5: złota, limitowana edycja. Będzie słono kosztować

Ile zapłacimy za PlayStation 5? To wciąż sfera plotek i domysłów. Złote — dosłownie: twórcy tej wersji "obleją" sprzęt 24-karatowym złotem — ma kosztować co najmniej kilka tysięcy funtów.

Zakładając, że kilka, to 4 tys., wówczas limitowane wydanie PS5 kosztowałoby… prawie 20 tys. zł! A nie wiemy, jak Truly Exquisite, ekipa odpowiedzialna za całe to zamieszanie, interpretuje hasło "kilka tysięcy funtów".

Cena nie jest jedyną barierą. Pokryte złotem PlayStation 5 wyprodukowane zostanie w mniej niż 100 egzemplarzach.

Zakup można potraktować więc jako inwestycję. Skoro wypuszczona w 39 sztukach karta z Pokemonów kosztowała ponad 200 tys. dol. to złote PS5 może za kilkanaście lat osiągać jeszcze większe wartości.