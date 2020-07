Pierwszy Polak pracujący przy Global Hawk RQ-4D. Jego zadanie jest niezwykle ważne

Wielka przyszłość rysuje się przed bezzałogowcami, ale dziś najważniejsze wykorzystanie dronów jest w wojsku. Global Hawk RQ-4D to imponująca maszyna. Może utrzymywać się w powietrzu 30 godzin. Rozpiętość skrzydeł wynosi niemal 40 m, a długość 14,5 m. Prędkość przelotowa to 575 km/h. Zasięg przekracza 16 tysięcy km, a maksymalna wysokość lotu to 18,3 km.

I to właśnie przy takim wyjątkowym pojeździe pracuje plut. Paweł Galek.

Jak informuje polska-zbrojna.pl, głównodowodzący NATO wyróżnili Polaka m.in. za tworzenie instrukcji i programów dotyczących odzyskiwania utraconych bezzałogowców rozpoznawczych.

Podoficer jest także inicjatorem współpracy w zakresie crash recovery ze służbami cywilnymi w Europie oraz wojskowymi, np. włoską Marynarką Wojenną, 7 Pułkiem Rozpoznawczym USA czy pododdziałem Marines oraz amerykańskimi i włoskimi jednostkami wojsk chemicznych. Czytaj więcej

Jego zadaniem jest odzyskanie uszkodzonego lub zestrzelonego drona, a także jego części.

Specjaliści od crash recovery biorą udział w planowaniu misji rozpoznawczych i są w gotowości w czasie ich trwania. W razie jakiejś awarii musimy od razu ruszyć po nasz sprzęt. Na pokładzie samolotów transportowych, np. C-17 lecimy w pobliże strąconego lub uszkodzonego bezzałogowca. Tam za pomocą specjalistycznego sprzętu: pojazdów ciężarowych, dźwigów czy ładowarek zabieramy drona. Plutonowy Paweł Galek

Do swoich zadań Polak nie mógł przygotowywać się w Polsce, bowiem jedyna jednostka wykorzystująca tego typu maszyny znajdowała się na Sycylii.

To nie pierwszy sukces naszego rodaka. Już w 2018 roku otrzymał tytuł podoficera półrocza natowskiej jednostki rozpoznawczej, a w 2019 roku został podoficerem roku.