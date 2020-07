Waga łazienkowa - jaką wybrać? Podpowiadamy, na co zwrócić szczególną uwagę

Waga łazienkowa to jedno z tych urządzeń, które nie wlicza się do podstawowego wyposażenia współczesnych mieszkań, a mimo to, znajduje się w większości z nich. Nic dziwnego — to właśnie ten sprzęt nie raz sprawił, że zrezygnowaliśmy z ulubionej przekąski lub postanowiliśmy wyjść na spacer czy pojeździć na rowerze. Ludzie coraz chętniej dbają o odpowiednią dietę i kondycję, a kontrolowanie wagi stało się ich codziennym zajęciem.

Jedni żartują, że waga łazienkowa jest ich największym wrogiem, inni przyznają, że to właśnie dzięki niej potrafią się kontrolować i dbać o silną wolę. Urządzenie zdaniem wielu powinno znajdować się w każdym domu. Choć przedmiot cieszy się sporą popularnością, to użytkownicy często nie zdają sobie sprawy, jakie funkcje może posiadać.

Decyzja odnośnie zakupu wagi łazienkowej wcale nie jest taka łatwa, jak może się to wydawać. Urządzenia różnią się od siebie budową i funkcjonalnością. Poniżej podpowiadamy, na co zwrócić szczególną uwagę przy zakupie, aby nie wydać zbyt dużo pieniędzy, a być usatysfakcjonowanym ze swojego wyboru.

Waga łazienkowa — jaką wybrać? Rodzaje

Pierwszym istotnym krokiem w kierunku wyboru odpowiedniej wagi łazienkowej będzie jej mechanizm. Do najpopularniejszych możemy zaliczyć dwa rodzaje urządzeń:

Mechaniczne - klasyczne rozwiązanie, w którym za wskazanie wagi naszego ciała odpowiadają elementy wyłącznie mechaniczne. Urządzenie nie wymaga zasilania, dlatego w jego przypadku nie jest konieczna wymiana baterii. W odróżnieniu od wag elektronicznych, sprzęt nie może pochwalić się wielofunkcyjnością.

- klasyczne rozwiązanie, w którym za wskazanie wagi naszego ciała odpowiadają elementy wyłącznie mechaniczne. Urządzenie nie wymaga zasilania, dlatego w jego przypadku nie jest konieczna wymiana baterii. W odróżnieniu od wag elektronicznych, sprzęt nie może pochwalić się wielofunkcyjnością. Elektroniczne - zasada ich działania jest podobna. Urządzenia podobnie jak w przypadku wag mechanicznych opierają się na odkształcaniu sprężyny pod wpływem nacisku. Posiadają one jednak zdecydowanie większy zakres możliwości, dzięki czemu, są bardziej precyzyjne. Wymagają zasilania — najczęściej konieczny jest zakup baterii AA lub AAA.

Do najbardziej nowoczesnych urządzeń możemy zaliczyć elektroniczne wagi typu smart. Mogą one transferować dane z pomiarów do zewnętrznych urządzeń poprzez Bluetooth oraz analizować skład masy ciała, wyodrębniać zawartość masy tłuszczowej, wody i masy mięśniowej w organizmie.

Waga łazienkowa — jaką wybrać? Podpowiadamy

Współczesny rynek oferuje wiele rodzajów wag łazienkowych. Przed dokonaniem wyboru, oprócz ich mechanizmu, powinniśmy zwrócić uwagę na:

Zakres pomiaru - czyli minimalny i maksymalny ciężar, jaki może wskazać nam urządzenie.

- czyli minimalny i maksymalny ciężar, jaki może wskazać nam urządzenie. Dokładność - najlepsze urządzenia to te, które oferują jak największą czułość pomiaru. To dzięki niemu użytkownicy będą mogli realnie kontrolować masę ciała i bieżące postępy dietetyczne.

- najlepsze urządzenia to te, które oferują jak największą czułość pomiaru. To dzięki niemu użytkownicy będą mogli realnie kontrolować masę ciała i bieżące postępy dietetyczne. Funkcjonalność - współczesne wagi nie tylko ważą, ale oferują również wiele innych funkcji. Dzięki nim wyliczymy m.in. nasze dzienne zapotrzebowanie kaloryczne i zawartość wody w organizmie.

- współczesne wagi nie tylko ważą, ale oferują również wiele innych funkcji. Dzięki nim wyliczymy m.in. nasze dzienne zapotrzebowanie kaloryczne i zawartość wody w organizmie. Zasilanie - zorientujemy się, jaki jest typ stosowanej baterii oraz przewidywalny czas pracy urządzenia.

- zorientujemy się, jaki jest typ stosowanej baterii oraz przewidywalny czas pracy urządzenia. Materiał - współczesny rynek oferuje m.in. metalowe, szklane czy drewniane.

- współczesny rynek oferuje m.in. metalowe, szklane czy drewniane. Design - jeśli waga ma stać w widocznym miejscu, warto aby pasowała designem i kolorem do innych elementów wyposażenia. Najczęściej spotykane urządzenia posiadają kształt okrągły i kwadratowy.

- jeśli waga ma stać w widocznym miejscu, warto aby pasowała designem i kolorem do innych elementów wyposażenia. Najczęściej spotykane urządzenia posiadają kształt okrągły i kwadratowy. Cena - najtańsze wagi kupimy już za kilkadziesiąt złotych. Za nowoczesne modele zapłacimy jednak o wiele więcej. Koszt inteligentnych urządzeń to przeważnie kilkaset złotych. Przed dokonaniem zakupu, warto zwrócić uwagę na stosunek ceny do możliwości sprzętu.

Waga łazienkowa — dodatkowe funkcje

Jak wspominaliśmy, wagi elektroniczne posiadają szereg funkcji, które docenia przede wszystkim ci użytkownicy, którzy trenują lub są na diecie. W przypadku nowoczesnych urządzeń, po podaniu naszego wieku i wzrostu, są one w stanie wyliczyć i podać kilka różnych wartości jak na przykład:

Waga

Waga kości

Zawartość wody w organizmie

BMI

Procent tkanki tłuszczowej

Procent tkanki mięśniowej

Zawartość wody w organizmie

Inteligentne modele posiadają także wbudowaną pamięć. Zapisuje ona wyniki naszych pomiarów, które możemy wykorzystać w celach porównawczych. Najdroższe sprzęty posiadają funkcje smart. Są w stanie komunikować się z innymi urządzeniami za pomocą WiFi i Bluetooth, wysyłając im m.in. codzienne raporty pocztą e-mail.

Przed zakupem urządzenia warto także zwrócić uwagę na opinie innych użytkowników oraz pozycję sprzętu w rankingach. Jeśli wybrana waga cieszy się sporą popularnością, może okazać się celnym wyborem i posłużyć nam na lata.

Zobacz także:

1. Płyta indukcyjna lepsza niż gazowa? Wyjaśniamy podstawowe różnice

2. Odkurzacz samochodowy. Jaki wybrać? Oto kilka cennych wskazówek

3. Tablet graficzny — jaki wybrać? Poradnik dla początkujących

4. Depilator — jaki wybrać? Podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę

5. Spieniacz do mleka. Jaki wybrać, by nasza kawa była jeszcze smaczniejsza? Podpowiadamy