Virgin Galactic pokazuje przyszłość. Odrzutowiec, który trzykrotnie przekroczy barierę dźwięku

Chociaż Virgin Galactic to firma, której głównym celem jest stworzenie realnej koncepcji turystyki kosmicznej, to inżynierowie Richarda Bransona szukają również bardziej przyziemnych rozwiązań. Zamierzają wykorzystać technologie kosmiczne do szybkiej podróży z punktu do punktu po naszej planecie.

Początkowo inżynierowie Virgin Galactic myśleli o wykorzystaniu rakiet suborbitalnych. Ten pomysł jednak nie ma prawa wypalić. To zbyt duże koszta i straty na tle ekologicznym, nie wspominając już o twardym lądowaniu, które niekoniecznie przypadłoby do gustu klientom firmy. Chcielibyście polecieć na wakacje kosmiczną kapsułą? Nawet szaleniec by na to nie wpadł.

Od niedawna Virgin Galactic zmienia kurs i spogląda w kierunku samolotów naddźwiękowych. Już w maju firma skontaktowała się z NASA, która to od lat pracuje nad stworzeniem cichego samolotu naddźwiękowego. X-59 QueSST jest prototypem, na bazie którego ma powstać tzw. "następca Concorde'ów". Z pomocą NASA, Virgin Galactic przechodzi z pomysłu do projektu.



Projekt naddźwiękowego odrzutowca przeszedł przegląd koncepcji misji, co oznacza, że "może spełnić wysokie wymagania i cele misji". W związku z tym, Virgin Galactic przedstawiło pierwsze rendery, przedstawiające potencjalny wygląd samolotu. Ogłoszono również kolejną współpracę, tym razem z firmą Rolls-Royce. Jej eksperci mają zająć się opracowaniem napędu dla samolotu. Obie firmy podpisały niewiążący protokół ustaleń (MOU) dotyczący tego przedsięwzięcia.

Według konspektu, odrzutowiec Virgin Galactic ma poruszać się na wysokości 18,3 km, wykorzystywać najnowocześniejsze paliwo lotnicze i pomieścić od 9 do 19 pasażerów. Tak więc póki co nie dowiedzieliśmy się zbyt wiele, a pojawia się wiele pytań. Przede wszystkim, ile będzie kosztować lot taką maszyną, skoro pomieści tak niewielką liczbę osób? Firma twierdzi, że wszystko będzie zależało od ułożenia wnętrza. Odrzutowiec może mieć we wnętrzu róże, niestandardowe układy kabin, w tym wersje dla pierwszej klasy, klasy biznesowej czy VIP.