Masz taki kwiatek w szufladzie pralki? Sprawdź, jaką ma funkcję

Domowe sprzęty pełne są zagadek, które nie zawsze jesteśmy świadomi. Pralka, urządzenie znajome i często używane , kryje w sobie kilka takich niespodzianek. W codziennym pędzie rzadko kiedy zatrzymujemy się, by zastanowić się nad wszystkimi funkcjami i symbolami, jakie oferują nasze urządzenia.

Jednym z zagadkowych elementów, które można znaleźć w pralce, jest symbol kwiatka w jednej z jej przegródek . Dla wielu użytkowników pozostaje on tajemnicą. Jego obecność na pralce nie jest przypadkowa.

Odwołuje się do pojęcia miękkości i delikatności, jakie kojarzą się z płynem do zmiękczania tkanin. W rzeczywistości znak kwiatka pochodzi od kwiatu bawełny, co ma silną symbolikę związaną z lekkością i delikatnością materiałów.