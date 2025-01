Wysmaruj zamrażarkę i zapomnij o lodzie na ściankach. Użyj tego produktu

Lód na ściankach zamrażalnika może ograniczać przestrzeń do przechowywania żywności oraz zaburzać pracę całego urządzenia, zwiększając zużycie energii. Powstaje głównie z powodu dostępu ciepłego, wilgotnego powietrza do wnętrza zamrażarki przy każdym jej otwarciu. Inny czynnik to przechowywanie wilgotnych pokarmów bez szczelnych opakowań.