Każdy kaloryfer ma taką funkcję. Pozwoli zaoszczędzić na ogrzewaniu

Dzięki temu unikniemy problemów z wilgocią, które mogą skutkować powstaniem szkodliwego grzyba. Kolejną poradą jest skręcanie grzejników, gdy opuszczamy dom na dłużej. Wynika to z faktu, że przez kilka godzin grzejniki nie będą generować opłat, co w ostatecznym rozrachunku przynosi wymierne korzyści finansowe.

Co zrobić, gdy kaloryfer grzeje do połowy? Można temu łatwo zaradzić

Warto także pamiętać o znaczeniu odpowiednich ustawień temperatury na pokrętłach. Nie zawsze najwyższa wartość jest konieczna. Ustawienie na poziomie 3 odpowiada temperaturze 19-21 stopni Celsjusza, co jest wystarczające do sprawnego funkcjonowania w domowych warunkach. Jest to zdrowy kompromis pomiędzy komfortem cieplnym a kosztami ogrzewania.