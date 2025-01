Chcesz oszczędzić baterię w telefonie? Koniecznie wyłącz te funkcje

Wiele urządzeń posiada aplikacje Google, które non-stop skanują otoczenie w poszukiwaniu połączeń przez Bluetooth, co niepotrzebnie zużywa baterię. Aby to zmienić, przejdź do ustawień telefonu, znajdź zakładkę "Google", a następnie "Udostępnianie w pobliżu". Tutaj odznacz wszystkie opcje, co pozwoli na znaczne ograniczenie niepotrzebnego użycia Bluetooth.