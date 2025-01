Co zrobić, gdy woda zbiera się w lodówce? Możesz sam rozwiązać problem

Rozpoznanie źródeł wody zbierającej się w lodówce to pierwszy krok do znalezienia rozwiązania. Woda najczęściej gromadzi się na tylnej ściance oraz w komorach lodówki, a problem dotyka najczęściej modeli bez systemu No Frost. Zazwyczaj winowajcą jest zatkany odpływ odszraniania.

Odkorkowanie odpływu - dlaczego to takie ważne?

Zlokalizowanie odpływu, małej dziurki połączonej z rurką spustową, to początek. Znajduje się on z tyłu lodówki, nad szufladą na warzywa. Przetykacz do czyszczenia odpływu skroplin to skuteczne narzędzie, które umożliwia przywrócenie przepływu wody.

Brak przetykacza? Możesz użyć drucika, unikając jednak wykałaczek, które mogą zaszkodzić.

Zastosowanie specjalnego roztworu i pielęgnacja uszczelek

Jeśli proste metody zawodzą, warto przygotować roztwór z wody i sody oczyszczonej. Należy go wprowadzić do rurki przy pomocy strzykawki, działając powoli, aż woda zacznie się pojawiać w misce odpływowej. To znak, że odpływ został poprawnie odetkany.

Uszczelka drzwi lodówki również może być źródłem problemu, jeśli stanie się porowata lub sztywna z czasem. Warto ją dokładnie umyć, osuszyć, a następnie nasmarować odpowiednim preparatem lub balsamem do ust, aby zapewnić prawidłowe domykanie się drzwi.

Odpowiednie dbanie o lodówkę to podstawa, by uniknąć problemów © Getty Images | Pavel Muravev