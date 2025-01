Zostawiasz klucz w zamku na noc? Ułatwiasz zadanie złodziejowi

Zastanawiałeś się kiedyś, jak Klucz działa? W każdym zamku są zapadki, które zwalniają blokadę tylko wtedy, gdy klucz naciśnie je we właściwy sposób. Jeżeli zostawiasz klucz w zamku, upraszczasz złodziejom zadanie, bo nie muszą oni już manipulować wytrychem , żeby odgadnąć kombinację. Wystarczy, że włożą swój wytrych i obrócą go – taka sztuka może się udać nawet niedoświadczonemu włamywaczowi.

W naszym kraju drzwi z klapką na listy nie są powszechne, ale się zdarzają. Jeżeli zobaczą takie drzwi, złodzieje mogą próbować sprawdzić, czy klucze nie zostały w zamku. Używają do tego drucianego wieszaka – tego samego, którego używamy do odbierania garderoby z pralni. Chodzi o wsunięcie wieszaka przez wrzutnię i złapanie haczykiem za klucze, zwłaszcza gdy wisi ich cały pęk, co ułatwia zahaczenie o kółko. Oczywiście wymaga to trochę wprawy, ale niestety doświadczeni włamywacze zazwyczaj ją mają. Po złapaniu kluczy zamek można bardzo łatwo otworzyć i wejść do domu.