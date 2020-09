Elon Musk wypchnął Zuckerberga z podium. Obrzydliwe bogactwo

To kolejny awans w rankingu najbogatszych południowoafrykańskiego przedsiębiorcy w ostatnim czasie. Zaledwie kilka dni temu właściciel SpaceX dołączył do grona tzw. centimiliarderów, co znaczy, ze jego majątek osiągnął wartość 100 mld dolarów. Dzisiaj, 1 września, wynosi już 115 mld, czyli więcej niż "stan konta" Marka Zuckerberga – 111 mld.

Bill Gates czuje oddech Muska na plecach

Zagrożona dynamiką wzrostu wyceny własności Elona Muska może być też pozycja drugiego na liście Billa Gatesa, którego majątek wyceniany jest na 125 mld. Tempo to jest zaskakujące, biorąc pod uwagę, że na początku bieżącego roku właściciel Tesli nie był nawet blisko uplasowania się w najbogatszej piątce.

Ten nagły skok Musk zawdzięcza wzrostowi wartości akcji Tesli, który w 2020 roku wyniósł aż 495 proc.

Na pierwszym miejscu listy najbogatszych ludzi na świecie figuruje ciągle niedościgniony właściciel Amazona, Jeff Bezos, którego majątek osiągnął niedawno wycenę 200 mld dolarów.

W ostatnim czasie wzbogacił się także szef Apple'a Tim Cook, lecz to zupełnie inna liga – następca Steve'a Jobsa dołączył do grona miliarderów, osiągając majątek o wartości jednego mld dolarów.