Dostałeś takie pytanie od znajomego? Możesz stracić pieniądze

Podszywający się oszust: Słuchaj, mam pytanko, działa Ci blik w banku?

Użytkownik internetu: No nie wiem A co tam? Tobie nie?

Podszywający się oszust: Nie. Bo próbuję zamówienie opłacić i nie działa u mnie. Pomożesz mi to opłacić, a ja ci oddam przelewem?