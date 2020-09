Zegar w Nowym Jorku odmierza czas do katastrofy klimatycznej. To nie mieszkańcy powinni na niego patrzeć

Zegar przy Union Square w Nowym Jorku jest niezwykle ciekawym sprzętem z punktu widzenia gadżetomaniaka. W końcu ma 19 metrów szerokości, przyciąga wzrok, jest atrakcją miasta.

Teraz jednak skupia się na czymś innym. Zegar odmierza czas do momentu, w którym temperatura na Ziemi podniesie się o 1,5 st. C. Jeśli tak się stanie, życie na Ziemi się zmieni. I to drastycznie. Jedną z konsekwencji może być np. kryzys migracyjny.

Ludzie starają się, dopóki to możliwe, zostać na miejscu i zaadaptować. A ruszą najpierw tam, gdzie najbliżej i najłatwiej. W przypadku Indii będzie problem, bo "po bokach" Pakistan i Bangladesz z podobnymi problemami, a na północy skalisty Tybet. W przypadku Chin może Syberia. W przypadku Afryki oczywiście Europa. I owszem, jak to się zacznie, to będzie problem także naszego kraju Marcin Popkiewicz, klimatolog i współtwórca portalu Nauka o Klimacie, w rozmowie z WP Tech

Do katastrofy klimatycznej zostało nieco ponad 7 lat. Celem akcji jest "wykrzyczenie" tych przerażających danych, mówią organizatorzy.

Pytanie jednak, czy czas zobaczą ci, którzy najbardziej powinni zareagować. Jak wynika z nowych badań, najbogatsze 1 proc. ludności świata było odpowiedzialne za emisję ponad dwukrotnie większej ilości dwutlenku węgla niż biedniejsza połowa świata w latach 1990–2015.

Zegar odmierzać będzie czas pozostały do katastrofy jeszcze do 27 września. Pozostaje pytanie, czy bogaci podróżujący SUV-ami będą w stanie go dostrzec.