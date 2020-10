Pierwsze w Polsce wewnątrzsklepowe farmy. To nowoczesne i ekologiczne rozwiązanie

Pierwsze w Polsce wewnątrzsklepowe farmy powstaną w Arkadii oraz Galerii Mokotów. Będą to farmy wertykalne, które cieszą się ogromną popularnością w Stanach Zjednoczonych, Francji czy Niemczech.

Uprawa roślin na tego typu farmach to rozwiązanie nowoczesne i ekologiczne. Rośliny, które powstają w ten sposób, niczym nie odbiegają od tych uprawianych w tradycyjny sposób. Posiadają takie same walory smakowe oraz wartości odżywcze.

Jedyną różnicą jest to, że farmy wertykalne zużywają 90 proc. mniej wody, są uprawiane całorocznie (rośliny rosną pod światłem LED, co pozwala na utrzymanie takich samych warunków nasłonecznienia przez cały rok), bez pestycydów oraz lokalnie – dzięki czemu można wyeliminować emisję CO2, który powstawałby podczas transportu. Dodatkowo w trakcie ich uprawy wykorzystywane są biodegradowalne doniczki.

Pilotażowy projekt, powstający w ramach współpracy pomiędzy firmą Listny cud i Carrefour Polska umożliwi zakup mikroliści 5 rodzajów roślin: czerwonej kapusty, brokuła, rzodkiewki, gorczycy i rukoli. Przedstawiciele firmy Listny cud przekonują, że mikroliście są superfoodem, ponieważ posiadają znacznie więcej mikroelementów od "dojrzałych" roślin.