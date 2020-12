Armia USA pracuje nad robotami z tkanką mięśniową

Badacze z Dowództwa Rozwoju Zdolności Bojowych Armii Stanów Zjednoczonych, znanego obecnie jako DEVCOM, Army Research Laboratory współpracują ze naukowcami z Duke University i University of North Carolina w zakresie badań z dziedziny robotyki biohybrydowej.

Roboty nowej generacji w armii USA

— ARL chce, aby roboty były wszechstronnymi członkami zespołu, zdolnymi do poruszania się wszędzie, gdzie mogą żołnierze i nie tylko, dostosowując się do potrzeb danej sytuacji – powiedział dr Dean Culver z Army Research Laboratory.

Robotyka biohybrydowa integruje żywe organizmy z systemami mechanicznymi, aby poprawić ich wydajność.

— Organizmy pod wieloma względami przewyższają zaprojektowane przez inżynierów roboty. Dlaczego nie wykorzystać składników biologicznych do osiągnięcia tych niezwykłych możliwości? – mówił dr Culver.

Naukowiec podkreślił, że projekt zakłada zachowanie białek, które wpływają na wydajność mięśni.

Pierwsze zastosowania robotyki biohybrydowej, na których zespół ma się skupić, to platformy z nogami podobne do platformy badawczej Legged Locomotion and Movement Adaptation, znanej jako LLAMA, oraz Legged Squad Support System US Marine Corps, czyli LS3. Dean i jego współpracownicy rozważają również zastosowanie dronów z latającymi skrzydłami.

— Jedną z przeszkód, przed którymi stoją obecnie roboty naziemne, jest niemożność natychmiastowego dostosowania się lub przystosowania do niestabilnego terenu — powiedział Culver. Dodał: - tkanka mięśniowa jest znakomita w wytwarzaniu określonej ilości mocy mechanicznej w danym momencie, a jej wszechstronność nie ma sobie równych w dzisiejszych robotach.

Naukowcy przekonują, że ich prace mogą mieć kluczowe znaczenie dla sukcesu amerykańskiej armii. Roboty będą mogły samodzielnie poruszać się po nierównym i zawodnym terenie, nie narażając życia i zdrowia żołnierzy. W planach jest hodowanie silniej tkanki mięśniowej, a nie jej ekstrahowanie z żywych organizmów.