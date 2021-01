Konsola naprawdę nie będzie potrzebna. Telewizory LG odpalą Google Stadia i GeForce Now

Google Stadia i GeForce Now to usługi, które w skrócie można nazwać "Netfliksem/Spotify dla gier". Nie pobieramy produkcji, są one przesyłane w czasie rzeczywistym. Co oznacza, że można odpalić je na dowolnym urządzeniu, a o jakości decyduje nie moc sprzętu, ale to, jakim internetem dysponujemy.

To naprawdę działa. Na swoim służbowym laptopie, który ledwo radzi sobie z pikselowymi grami indie, gram w "Cyberpunk 2077" dzięki Stadii.

"Dowolne urządzenie" to wprawdzie lekka przesada. Na przykład Stadia oficjalnie do działania wymaga telefonu z Androidem 6 (lub nowszym), komputera z przeglądarką Chrome lub Chromecasta Ultra podpiętego pod telewizor.

Jak zauważył Miron Nurski z WP Komórkomanii, konieczność posiadania Chromecasta Ultra można ominąć, ale trzeba kombinować:

Granie na telewizorze? Oficjalnie jedyna metoda to użycie Chromecasta Ultra i Stadii Controllera, ale u mnie usługa działa bez zastrzeżeń także na przystawce z Androidem TV. Wystarczyło ręcznie zainstalować plik .apk. Czytaj więcej

Niebawem będzie prościej — o ile posiada się odpowiedni telewizor. Producenci zaczynają dostrzegać granie w chmurze i fakt, że niepotrzebny jest osobny sprzęt do grania.

LG już pochwaliło się współpracą z Google, której celem jest udostępnienie usługi Stadia w najnowszej wersji systemu webOS w drugiej połowie bieżącego roku.

Gdy usługa Stadia pojawi się w aplikacji Google TV, firma LG stanie się pierwszym producentem telewizorów zapewniającym natywną obsługę gier oferowanych przez usługę Stadia.

Podobnie jak Stadia, tak i GeForce Nowe doczeka się w tym roku swojej wersji dostosowanej do telewizorów LG.

Co za tym idzie, w tym roku odpowiedzią na pytanie "PS5 czy Xbox Series X" może być… telewizor. Po prostu.