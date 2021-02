Elon Musk chce leczyć depresję chipem. Polska firma wybrała wirtualną rzeczywistość

Technologia Wirtualnej Rzeczywistości pozwala całkowicie oderwać pacjenta od rzeczywistości (również rzeczywistości szpitalnej), samej w sobie często depresyjnej, i przenieść go do świata pełnego kolorów, radości i nadziei, co leczniczo wpływa na jego psychikę i pobudza mechanizmy plastyczności mózgu. Pacjent podczas cyklu terapeutycznego jest pozytywnie bodźcowany immersyjnym światem VR wraz z precyzyjnymi tekstami terapeutycznymi