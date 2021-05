Kolej transsyberyjska w ekskluzywnym wydaniu. 25 dni carskiego luksusu

W tym przypadku podróż pociągiem jest nie tylko sposobem na przemieszczanie się, ale pasjonującą przygodą. Nic dziwnego, że najdroższy bilet wcale nie zapewnia najszybszego pokonania trasy. Droga z Moskwy do Władywostoku zabiera aż 25 dni.

Pasażerowie zapamiętają je nie jako męczącą podróż, ale wczasy na szynach w otoczeniu przepychu, którego nie powstydziliby się rosyjscy carowie. A ci – czego przykładem może być choćby Bursztynowa Komnata – w kwestii luksusu nie byli wzorem umiarkowania.

Wnętrze jednego z przedziałów luksusowego pociągu transsyberyjskiego (Goldeneagleluxurytrains.com)

Wszystko to jest możliwe za sprawą połączenia, uruchomionego od 1 lipca 2021 roku przez rosyjskie koleje. Jak informuje serwis Rynek Kolejowy, na pasażerów czekają po drodze nie lada atrakcje.

Zobacz również: Gadżetovlog o gadżetach

Trasa wiedzie przez Krasnojarsk, rezerwat przyrody Stolby z niesamowitymi formacjami skalnymi, największy słodkowodny akwen świata – jezioro Bajkał, kosmodrom Wostocznyj, Birobidżan czy w końcu Władywostok, położony daleko na wschodzie, na skraju kontynentu azjatyckiego.

Przez te wyjątkowe miejsca pociąg będzie nie tylko przejeżdżał. Na postojach na gości czekają wycieczki, poznawanie okolicy, lokalnych zwyczajów, kuchni i kultury.

A będzie co poznawać – nie zapominajmy, że trasa kolejowa z Moskwy do Władywostoku liczy ponad 9 tys. kilometrów, biegnących przez różne strefy klimatyczne i obszary, zamieszkiwane przez liczne narody Europy i Azji.

Wnętrze wagonu restauracyjnego jednego z luksusowych pociągów trannsyberyjskich (Goldeneagleluxurytrains.com)

Bilet obejmuje wszystkie te atrakcje, nocleg we Władywostoku, a także posiłki, funkcjonujące w systemie all inclusive. Wszystko to w otoczeniu niebywałego, a zarazem nietypowego dla współczesnych kolei luksusu.

Koszt takiej przyjemności? Najtańszy bilet kosztuje ponad 1,3 mln rubli. Najdroższy – niemal 3 mln. To odpowiednio od ok. 65 do 150 tys. zł. Dla porównania, bilet na tej samej trasie, ale w zwykłym pociągu i z miejscem trzeciej klasy (plackarta) kosztuje około 650 zł.