Jak zrobić własną kamerę cyfrową? To proste i całkowicie darmowe

Lubisz eksperymenty? Mamy dla ciebie wyzwanie. Możesz przygotować własną kamerę cyfrową i to całkowicie za darmo. Reszta to kwestia twojej inwencji twórczej.

Tworzenie własnej kamery cyfrowej może brzmieć jak skomplikowane wyzwanie, ale z odpowiednimi narzędziami i projektem, staje się to osiągalne dla każdego entuzjasty elektroniki. Dzięki darmowemu projektowi, można zrealizować ten ambitny plan.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Krótka piłka, czyli iOS vs. Android - Historie Jutra napędza PLAY #4

Czego potrzebujesz do stworzenia własnej kamery cyfrowej?

Zbudowanie własnej kamery cyfrowej wymaga pewnych umiejętności technicznych oraz odpowiedniego sprzętu. Kluczowe jest posiadanie sensownego projektu, który krok po kroku przeprowadzi cię przez cały proces, eliminując konieczność zgadywania czy eksperymentowania na niewłaściwych komponentach.

Jak przygotować własną kamerę cyfrową? © github.com | GitHub

Indyjski projektant Gaurav Singh stworzył darmowy projekt kamery cyfrowej z wymiennymi obiektywami. Co więcej, złącze USB-C umożliwia podłączanie różnych matryc, rozszerzając możliwości urządzenia. Początkowy projekt dotyczył kamer przemysłowych, ale jego elastyczność sprawia, że można go łatwo dostosować do innych zastosowań.

Zobacz także Naukowcy stworzyli ciekawe urządzenie. Ta kamera widzi dźwięk

Konstrukcja i komponenty kamery

Kamera składa się z trzech niewielkich układów o wymiarach 27 x 27 mm. Pierwsza płytka to kontroler USB, którą można podłączyć do komputera, druga odpowiada za matrycę, a trzecia koordynuje komunikację między modułami. Dzięki takiemu systemowi, urządzenie jest innowacyjne i kompaktowe.

Projekt jest kompatybilny z matrycami Sony IMX290, IMX327 oraz IMX462, które umożliwiają nagrywanie wideo w jakości Full HD. Sensory te mają większe diody, co pozwala na lepsze rejestrowanie obrazu w słabszych warunkach oświetleniowych, przewyższając wiele komercyjnych produktów.

Skąd pobrać projekt?

Pełny projekt, wraz z szczegółowym opisem, jest dostępny do pobrania na GitHubie. To idealna baza do rozpoczęcia własnej przygody z budową sprzętu fotograficznego oraz elektronicznymi modyfikacjami.

Projekt jest dostępny na stronie github.com © github.com | GitHub